Pittella – Livadoti

Un traguardo storico per la Sezione AIA di Crotone: Margherita Pittella è stata promossa alla Commissione Arbitri Nazionale D (CAND) in qualità di arbitro effettivo. Si tratta di un risultato di enorme prestigio non solo per la giovane arbitro crotonese, ma per tutta la Sezione arbitrale, che torna ai livelli nazionali dopo due anni di assenza dalla dismissione dell’arbitro Antonio Monesi.

Margherita Pittella è la prima donna arbitro della Sezione di Crotone a raggiungere questo importante traguardo, segnando un momento epocale nella storia dell’arbitraggio locale. La sua promozione è frutto di anni di impegno, passione e crescita tecnica, che le hanno permesso di distinguersi sui campi regionali e ottenere ora il meritato riconoscimento nazionale.

Il Presidente della Sezione AIA di Crotone, Francesco Livadoti, ha espresso grande soddisfazione per il risultato:

“Siamo estremamente orgogliosi di Margherita. Questo è un grandissimo risultato per lei e per tutta la nostra Sezione. Dopo due anni, Crotone torna ad avere un arbitro a livello nazionale, e lo fa attraverso una figura che rappresenta anche un importante segnale di crescita e inclusività. Questo successo è lo stimolo perfetto per continuare a investire nei giovani e nel futuro dell’arbitraggio crotonese.”

Il Comunicato ufficiale dell’AIA il n,1 della s.s. 2025/2026 ha ufficializzato la promozione di Margherita Pittella, anche se la stessa era stata anticipata alla festa della sezione AIA di Reggio Calabria dove l’arbitro Crotonese ha ritirato il premio come miglior arbitro della stagione sportiva, piazzandosi al primo posto nella graduatoria regionale. Margherita rappresenta un esempio e una speranza per tanti giovani arbitri, in particolare per le ragazze che si avvicinano a questo mondo, dimostrando che con determinazione e competenza, nessun traguardo è precluso.