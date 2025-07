Venerdì 4 luglio, si è svolta presso la Clinica S. Rita di Cirò Marina una giornata dedicata alla donazione di sangue, promossa dall’AVIS di Cirò Marina. L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione da parte dei cittadini, dei dipendenti della clinica, dei volontari Avis e del primo cittadino di Cirò Marina, segno tangibile dello spirito di solidarietà che anima il territorio.

Fin dalle prime ore del mattino, numerosi volontari e donatori si sono presentati per offrire il proprio contributo. L’accoglienza è stata curata con grande impegno dal personale sanitario, dallo staff organizzativo della clinica e dai volontari dell’AVIS, garantendo condizioni di massima sicurezza e serenità.

Nel corso della giornata sono state raccolte 28 sacche di sangue, che saranno destinate a interventi urgenti, operazioni chirurgiche e pazienti con patologie croniche. Da evidenziare la presenza di otto nuovi donatori, di cui quattro aderenti alla campagna estiva “Disseta la vita” promossa da AVIS Calabria.

A suggellare il successo della giornata, i Dirigenti della Clinica Santa Rita hanno consegnato una targa all’AVIS di Cirò Marina, come riconoscimento per l’impegno dimostrato e per l’avvio di una collaborazione significativa.

Tutti i donatori hanno ricevuto gadget in omaggio, offerti dalla Direzione della clinica, come gesto di gratitudine per la loro generosità e partecipazione.

Questa iniziativa, di carattere straordinario, si inserisce in un percorso che punta a consolidare futuri appuntamenti condivisi tra AVIS e la struttura sanitaria.

A margine della giornata, il presidente dell’AVIS di Cirò Marina, Mariangela D’Agostino, ha dichiarato:

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla Direzione e a tutto il personale della Casa di Cura Santa Rita per la preziosa collaborazione offerta durante il periodo estivo, contribuendo in modo significativo alla raccolta di numerose sacche di sangue. La vostra disponibilità – dichiara – e il vostro impegno, in un periodo notoriamente critico per le scorte di sangue, hanno rappresentato un concreto gesto di solidarietà e un esempio virtuoso di responsabilità sociale.”

Un ringraziamento sentito a tutti i donatori, ai Dirigenti e ai dipendenti della Clinica Santa Rita e un particolare grazie a Enrica Cavarretta, per il suo contributo prezioso e instancabile a favore della cultura del dono.

L’AVIS Cirò Marina invita infine tutti a partecipare al prossimo appuntamento, in programma domenica 6 luglio presso la sede AVIS “G. Astorino” di Cirò Marina.