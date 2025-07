Nell’ambito di un ampio piano di attività disposto dal Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, volto alla tutela del demanio marittimo, alla salvaguardia del paesaggio, al rispetto della legalità fiscale e alla leale concorrenza economica, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, con il supporto del personale tecnico del Comune di Cirò Marina, hanno condotto una serie di controlli mirati lungo la costa.

Le attività ispettive hanno riguardato numerose attività commerciali operanti sul demanio marittimo, consentendo di individuare ampliamenti non autorizzati rispetto alle concessioni in essere. Per queste violazioni, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro.

Parallelamente, i finanzieri hanno svolto verifiche approfondite sul corretto assolvimento dei tributi locali, in particolare IMU e TARI, nonché sul pagamento dei canoni concessori dovuti per l’occupazione delle aree demaniali. Dai controlli è emerso un ammanco complessivo di circa 105.000 euro: nello specifico, oltre 80.000 euro relativi a tributi locali evasi e circa 25.000 euro di canoni concessori non versati al Comune di Cirò Marina.

Queste operazioni confermano il costante impegno delle Fiamme Gialle nel garantire il rispetto della normativa vigente, contrastando condotte che arrecano danno all’erario, compromettono la corretta gestione del patrimonio pubblico e penalizzano gli operatori economici che agiscono nel rispetto delle regole.

