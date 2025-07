Con la grande festa per la 25ª Bandiera Blu, andata in scena ieri 4 luglio con un suggestivo corteo di bande musicali e sbandieratori partito dall’Area Portuale, Cirò Marina ha dato ufficialmente il via a un’estate ricca di eventi. Il prestigioso riconoscimento, simbolo di acque cristalline e sostenibilità, segna un traguardo storico per la cittadina jonica, che si prepara a vivere la stagione estiva 2025 con un programma da oltre cinquanta appuntamenti, tra spettacoli, concerti, teatro, sport e gusto.

I grandi eventi in programma

Dopo il successo del Merano Wine Festival Sud a giugno, si susseguiranno eventi imperdibili:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

24-31 luglio: Premio Antica Krimisa, rassegna teatrale con compagnie da tutta Italia in Piazza Diaz.

9, 20, 21, 24 agosto: Cirò Arte, con Debora Caprioglio, Stefano De Martino, Enrico Guarnieri e un omaggio a Morricone.

20 luglio: Kilometro Zero, festival per giovani artisti locali.

31 luglio: Volta la carta, omaggio a Fabrizio De André a cura dell’Adiemus Ensemble.

11-23 agosto: Krimisound 2025 con Lucilla, Nino D’Angelo, Massimo Ranieri, Teenage Dream Party, Rocco Hunt.

2-9 agosto: Beach Soccer Tour all’Arena Torrenova, con le finali nazionali in diretta su Sky Sport.

18 agosto: Voglio tornare negli Anni ’90, l’evento-cult dell’estate italiana.

10, 16, 19 agosto: WineFestival & International Street Food nei Mercati Saraceni.

Le dichiarazioni

Il Sindaco Sergio Ferrari:

“La 25ª Bandiera Blu è un risultato storico che consacra Cirò Marina capitale della sostenibilità balneare. Abbiamo costruito un’estate per tutti, capace di valorizzare il talento locale e di richiamare grandi nomi dello spettacolo.”

L’Assessore al Turismo Giuseppe Strancia:

“Dalla prosa al cabaret, dai concerti live al grande sport in diretta TV, questo cartellone è il frutto di una rete sinergica tra Comune, Pro Loco, associazioni culturali e partner nazionali.”

I consiglieri comunali Francesco Affatato (delegato allo Spettacolo) e Virginia Marasco (Teatro):

“Abbiamo inteso offrire alla popolazione e agli ospiti un cartellone vario e coinvolgente. Una sfida ambiziosa che rende Cirò Marina punto di riferimento per l’intera provincia.”