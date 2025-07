Si è svolta nella prestigiosa Camera dei Deputati la cerimonia ufficiale del Premio America Giovani per il talento universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA. L’iniziativa premia ogni anno i migliori neolaureati d’Italia, selezionati per merito accademico e potenziale professionale. Tra i protagonisti dell’edizione 2025 figura con orgoglio Fabiana Barone, giovane originaria di Cirò Marina, in provincia di Crotone.

Fabiana ha ricevuto il riconoscimento insieme ad altri talenti selezionati a livello nazionale, ottenendo anche una borsa di studio per partecipare gratuitamente al Master in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, promosso dalla stessa Fondazione.

Laureata in Lingue e Letterature Moderne presso l’Università di Siena, Fabiana Barone ha completato un percorso triennale incentrato sullo studio dell’inglese e dello spagnolo. Attualmente è iscritta alla laurea magistrale in Lingue, Culture e Società del Vicino e Medio Oriente presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dove si dedica con passione allo studio dello spagnolo e dell’arabo.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La sua traiettoria universitaria testimonia una forte apertura verso il mondo, unita a una solida preparazione linguistica e culturale. Valori perfettamente in linea con lo spirito del Premio, che punta a formare una nuova generazione di professionisti capaci di operare in contesti internazionali.

Il successo di Fabiana rappresenta un motivo di grande soddisfazione anche per la comunità di Cirò Marina, sua città natale, che ancora una volta si distingue per la presenza di giovani capaci e ambiziosi. Il riconoscimento ricevuto a Roma conferma che, con determinazione e impegno, anche da piccoli centri possono nascere percorsi di eccellenza e visioni proiettate verso il mondo.