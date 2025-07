È partita questa mattina dal Porto di Crotone la IV edizione della “Rotta del Vino”, la manifestazione velica che unisce simbolicamente sport, cultura e tradizione enologica tra le due città della costa ionica. Le imbarcazioni, salpate alle ore 10:00 dopo lo skipper meeting tenutosi alle 9:00 presso lo Yachting Kroton Club, sono attese nel pomeriggio a Cirò Marina, dove riceveranno l’accoglienza della Lega Navale e della cittadinanza.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cirò Marina e organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Cirò Marina, coinvolge numerose realtà associative e sportive, tra cui le sezioni LNI di Crotone e Le Castella, oltre al Circolo Velico Reggio Calabria.

Questa sera, sabato 5 luglio, i partecipanti saranno accolti con un buffet offerto dalla Lega Navale presso il porto di Cirò Marina, in un clima di convivialità che rinsalda i legami tra sport e comunità.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Domenica 6 luglio, la manifestazione prosegue con la visita guidata al Museo Civico Archeologico di Cirò Marina e al Museo della LINCE (ore 09:00), per scoprire le radici storiche del territorio, prima del rientro verso Crotone previsto alle ore 12:00.

“La Rotta del Vino” è un viaggio tra le eccellenze del territorio, che unisce il fascino della navigazione alla promozione delle identità locali. Lungo la rotta simbolica che unisce Crotone e Cirò Marina, cuore della vitivinicoltura calabrese, si promuove un modello di turismo sostenibile e consapevole.

Anche quest’anno, l’evento si conferma come una delle esperienze più suggestive dell’estate jonica, in grado di coniugare sport, cultura, natura e gusto in un format coinvolgente e aperto a tutti.