Attivato corso per “Specialista in Innovazione della Filiera Vitivinicola”, con l’obiettivo di formare giovani professionisti per le imprese del territorio. A comunicarlo è Maria Bruni, presidente dell’ITS Academy PINTA – Polo Innovativo Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Agroalimentare.



Il settore vitivinicolo continua ad offrire nuove opportunità lavorative, tuttavia, le aziende non trovano personale; uno strumento per reagire a tale carenza, mettendo a disposizione delle imprese, personale formato, è offerto dagli ITS Istituti Tecnici Superiori; a Crotone ha la sede principale l’ITS Academy Pinta nel settore Agroalimentare, con corsi in tutta la Calabria e che -per il corso Specialista in Innovazione della Filiera Vitivinicola– ha scelto come sede un istituto agrario, il “Gangale” in loc. Ceramidio di Cirò Marina affinchè gli studenti possano conoscere l’ITS, avvicinarsi alle imprese sin dall’età scolare e scegliere, una volta diplomati, di seguire un percorso che da opportunità di lavoro in loco. Inoltre, l’ITS darà la possibilità al territorio, formando le giuste professionalità, di salvaguardare il patrimonio vitivinicolo, promuovendo la qualità e l’identità dei vini calabresi. Dall’altro lato, la presenza di una sede ITS proprio nell’area del cirotano offre la possibilità -alle numerose cantine-di partecipare alla definizione dei contenuti della formazione e dare indicazioni sui profili di cui necessitano, dai potatori ai professionisti dell’enoturismo.

Questo settore è fortemente in evoluzione e necessita di ruoli diversificati e dunque la Pinta sta facendo acquisire ai corsisti le competenze necessarie: diagnosi della vite, tecniche di gestione del vigneto (con particolare attenzione alla scelta delle barbatelle più adatte alla produzione di vini di qualità), meccanizzazione, selezione del materiale di propagazione per la conservazione delle piante agrarie (attività fondamentale per garantire la qualità e la sostenibilità delle coltivazioni vitivinicole). Grazie a un approccio innovativo, i corsisti acquisiranno la specializzazione per monitorare le fasi fenologiche della vite, analizzare le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell’uva e dei suoi derivati ed ottimizzare il funzionamento delle macchine enologiche.

Per rafforzare la formazione, forte è il legame della Pinta con le imprese e le Università. Con l’Università di Reggio Calabria – facoltà di agraria- ha stipulato il Patto Federativo che consente non soltanto di accedere -con una corsia preferenziale- ai percorsi universitari ma anche di svolgere esercitazioni su agricoltura di precisione, gestione sostenibile delle colture, prevenzione malattie. Il settore imprenditoriale, invece, rappresenta circa l’80% del personale docente esperto che Pinta ha coinvolto e con cui si organizza esercitazioni in vigna e cantina. In alcune di esse, i corsisti hanno avuto l’opportunità di realizzare una serie di percorsi, dal sensoriale alla degustazione ma hanno anche conosciuto gli attrezzi utilizzati un tempo nelle vigne, affinato il riconoscimento delle sfumature aromatiche distintive dei vini. Info sul corso ed attivazione collaborazioni segreteria@itsagroalimentarecalabria.it