Dopo il successo delle prime iniziative, il progetto “Da Zero a 1400”, promosso da AQA sotto la guida del presidente Francesco Manna, torna con un nuovo attesissimo appuntamento il 12 e 13 luglio nella suggestiva cornice del Lorica Lake, nel cuore della Sila calabrese.

Sport, natura e inclusione protagonisti in quota

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere uno stile di vita attivo, il rispetto per l’ambiente montano e l’inclusione sociale attraverso attività sportive outdoor aperte a tutti: professionisti, amatori e famiglie. Il fine settimana a Lorica sarà ricco di momenti dedicati al benessere fisico e mentale, con escursioni guidate, stand tematici, e sessioni di attività motoria in riva al lago.

Esperienze uniche e territorio da vivere. “Da Zero a 1400” non è solo sport, ma anche valorizzazione del patrimonio naturalistico calabrese. Le due giornate offriranno l’opportunità di esplorare i paesaggi mozzafiato della Sila e vivere un’esperienza rigenerante in una delle mete più affascinanti del Sud Italia.

Il commento del presidente Manna

«Con AQA portiamo avanti un progetto ambizioso che unisce salute, cultura e socialità. Lorica rappresenta per noi un punto strategico per dare continuità al nostro cammino e coinvolgere sempre più persone in un’esperienza trasformativa» – ha dichiarato il presidente Francesco Manna.

L’iniziativa è sostenuta da partner locali e istituzionali e si inserisce nel calendario ufficiale delle attività estive regionali.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e iscrizioni: Tel. 366.5971818 E-MAIL: info@spazioaqa.it

• Organizzazione 3665971818

• Destinazione Sila- Logistica Alberghi -Ristoratori 3420591020