Strongoli, 4 luglio 2025 – Si è svolta nella suggestiva cornice del ristorante Dattilo di Strongoli, la cerimonia del passaggio del collare tra il Past President Mario Siniscalco e la nuova Presidente del Rotary Club di Strongoli, Rosalba Cotrone. Una serata intensa, densa di emozioni e significati, che ha celebrato il valore della continuità, dell’amicizia rotariana e del servizio al territorio.

Presenti numerose autorità civili, religiose e rotariane, tra cui l’assessore alla cultura del Comune di Strongoli, avv. Eugenia Perri, il parroco don Simone Scaramuzzino, i presidenti dei Club Interact Matteo Vizza e Rotaract Strongoli Luigi Bruno, la dirigente scolastica Marina Agostino, il PDF Gianni Policastri e l’assistente del Governatore Giuseppe Franco, insieme ai rappresentanti dei Club Rotary di Crotone, Petilia Policastro, Sila Jure Vetere, Cirò, Santa Severina e Cariati.

L’assessore Perri ha rinnovato la vicinanza dell’amministrazione comunale al Rotary Club, elogiandone l’impegno concreto sul territorio e confermando il sostegno alle future iniziative. Parole significative anche da parte di don Scaramuzzino, che ha colto il senso profondo della rotazione delle cariche nel Rotary, sottolineando come al centro debba esserci sempre il valore del servizio, al di là dei singoli ruoli.

Il Past President Mario Siniscalco ha tracciato un bilancio dell’anno appena concluso, ringraziando i soci, i giovani di Interact e Rotaract e le istituzioni per il supporto, e ha consegnato la prestigiosa onorificenza Paul Harris Fellow al socio Leonardo Stasi per l’impegno e la dedizione mostrati. Subito dopo, ha avuto luogo il passaggio simbolico del collare alla nuova Presidente Rosalba Cotrone, che ha preso la parola presentando i progetti per l’anno rotariano 2025-2026.

Rosalba Cotrone

Nel suo intervento, la Presidente Cotrone ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dai soci e ha ribadito i valori cardine del Rotary: amicizia, servizio, dono e presenza attiva nel Distretto. Ha poi presentato il nuovo Consiglio Direttivo del Club, delineando un anno che si preannuncia ricco di iniziative dal forte impatto sociale.

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna di una seconda Paul Harris Fellow alla socia Novella Lo Giudice, per il prezioso lavoro svolto nel Distretto e in particolare per il progetto “Excellent Summer Stage”, giunto con successo alla sua quinta edizione. A premiarla, oltre al PDF Policastri, anche il presidente della Commissione Distrettuale Fabrizio Fauci, che ha espresso parole di apprezzamento e stima.

A chiudere la cerimonia, l’intervento dell’assistente del Governatore, Giuseppe Franco, che ha portato i saluti del Governatore Dino De Marco, esprimendo il proprio sostegno al nuovo direttivo e sottolineando l’efficacia dell’azione del Club di Strongoli sul territorio.

Il nuovo anno rotariano si è aperto sotto il segno dell’impegno concreto con il lancio del progetto solidale “Dream Bag”, voluto dalla Presidente Cotrone e dalla commissione appositamente costituita. Il progetto – che accompagnerà l’intero anno – ha come obiettivo quello di lanciare un messaggio chiaro e determinato: STOP alla violenza sulle donne, in ogni sua forma.

Realizzate grazie alla collaborazione con l’associazione DaMe, attiva nel sostegno alle donne in difficoltà, le pochette solidali sono frutto di un laboratorio di sartoria sociale e sono state ulteriormente arricchite dall’intervento artistico della socia e pittrice Berenice Russo. Un gesto simbolico ma potente: quest’anno, i tradizionali bouquet donati alle signore sono stati sostituiti da queste creazioni, per dare ancora più forza al messaggio che il Club vuole diffondere.

Con la grinta e la visione già dimostrate dalla Presidente Rosalba Cotrone, il Rotary Club di Strongoli si prepara ad affrontare l’anno rotariano 2025-2026 con entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio, rinnovando il proprio impegno verso la comunità e il territorio.