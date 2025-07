Nella mattinata del 3 luglio u.s., a conclusione di immediata attività info-investigativa, i Carabinieri della Stazione di Santa Severina hanno deferito in stato di libertà un uomo residente nel crotonese, imprenditore, già noto alle forze dell’ordine, per omessa denuncia e porto abusivo di armi.

Il soggetto, pur avendo i titoli di polizia relativi alla detenzione di armi scaduti, aveva provveduto al trasferimento di una cassaforte contenente tre fucili e due coltelli dall’abitazione del padre, ubicata nel comune di San Mauro Marchesato, alla propria residenza in località Serrarossa.

Le armi sono state poste sotto sequestro e la Procura della Repubblica di Crotone è stata informata dai Carabinieri per le ulteriori verifiche e gli approfondimenti finalizzati alla corretta gestione delle armi e al rispetto delle normative vigenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e a preservare il rispetto della normativa in materia di armi, con particolare attenzione alla tutela della collettività e alla vigilanza sulle condotte potenzialmente pericolose.