Il 30 giugno 2025, il Teatro Alikia di Cirò Marina ha ospitato uno spettacolo che ha lasciato il pubblico senza fiato: “Sospesi”, il saggio di fine anno della Scuola di Danza Luana. Ma chiamarlo “saggio” sarebbe riduttivo. È stato un vero e proprio viaggio emotivo, un racconto danzato che ha toccato corde profonde, affrontando temi delicati come il bullismo, la solitudine, i disturbi alimentari e il bisogno universale di accettazione e amicizia.

Un titolo che è già poesia “Sospesi” è un titolo semplice, ma denso di significato. Racconta di quella fase fragile della vita in cui si è in bilico tra sogno e realtà, tra il desiderio di essere visti e la paura di non essere abbastanza. Attraverso coreografie intense e testi toccanti, gli allievi hanno dato corpo e voce a emozioni spesso taciute, trasformando il palcoscenico in uno specchio dell’anima.

Due atti, un unico messaggio. La serata si è articolata in due tempi:

Primo Tempo – “Sospesi”: con titoli evocativi come “Il peso delle voci”, “Specchiarmi fa male”, “Il mondo visto da noi”, le coreografie hanno esplorato il dolore silenzioso dell’esclusione e la lotta interiore per ritrovare sé stessi.

Secondo Tempo – “Corpi Liberi”: un inno alla rinascita, alla libertà ritrovata, con brani come “Abbracciati dal caos”, “Free fall” e “Explosive vibes”, che hanno celebrato la forza di rialzarsi e la bellezza di esistere, anche con le proprie cicatrici.

Dai più piccoli ai più grandi: talento e cuore. Dalle piccole ballerine del primo anno fino agli allievi più esperti – incluso un bellissimo e bravissimo bambino – tutti hanno brillato per impegno, tecnica e intensità. Ogni passo, ogni sguardo, ogni gesto ha raccontato una storia. Il pubblico ha risposto con applausi scroscianti, sorrisi e lacrime di commozione. Un team che fa la differenza: Dietro questo capolavoro c’è la direzione artistica di Luana e Federica Cagliuri, nonché insegnanti, affiancata da Elena Lucia Misticoni. La loro sensibilità, professionalità e dedizione hanno trasformato un evento scolastico in un’esperienza culturale e sociale di grande impatto. Un esempio da seguire, la Scuola di Danza Luana non si limita a insegnare passi e coreografie. Educa all’empatia, alla consapevolezza, all’espressione autentica di sé. È una realtà che merita di essere conosciuta e presa a modello, perché dimostra che l’arte – quando è sincera – può davvero cambiare il mondo, un battito di cuore alla volta.

La sala era completamente piena e il pubblico attento ed emozionato, è rimasto fino alla fine ad ammirare uno spettacolo di arte durato ben quattro ore.