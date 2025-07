di Redazione Internazionale | Barcelona Literary

In un’epoca in cui la poesia rischia di essere relegata ai margini, c’è chi la rende protagonista assoluta del panorama culturale globale. Francesca Gallello, scrittrice, poetessa, articolista e direttrice della rivista Saturno Magazine, è oggi una delle voci più autorevoli e amate della letteratura contemporanea. La sua figura è stata recentemente celebrata con la copertina della rivista internazionale Barcelona Literary, sia nell’edizione spagnola che in quella egiziana, confermandone il prestigio e l’influenza a livello mondiale.

“Ringrazio di cuore il direttore Hassane Yarti per la stima e l’onore di questa copertina, che rappresenta per me un riconoscimento profondo e inaspettato.”

Quando la poesia diventa romanzo. Definito ormai “gallelliano”, lo stile poetico di Francesca Gallello è oggetto di studio da parte di critici e accademici. Le sue poesie, tradotte in oltre 20 lingue, sono apprezzate per la loro capacità di fondere lirismo e narrazione, rendendo ogni componimento un piccolo romanzo dell’anima. Non sorprende che numerosi autori e poeti internazionali ambiscano a ricevere una sua recensione, riconoscendole la rara capacità di “entrare nell’essenza stessa della poesia”.

All’interno dello stesso numero di Barcelona Literary, la giornalista e amica Angela Kosta ha realizzato un’intervista esclusiva con Francesca, in cui l’autrice si racconta per la prima volta in modo intimo e personale. Nota per la sua riservatezza, Francesca ha scelto di aprirsi e condividere aspetti della sua vita privata, del suo percorso e delle sue emozioni più profonde. Un documento raro e toccante, che aggiunge una nuova dimensione alla sua figura pubblica.

Tra i progetti imminenti, Francesca annuncia l’uscita di un nuovo libro scritto in italiano e cinese, in collaborazione con il docente universitario taiwanese Prof. Tzemin Ition Tsai, poeta e accademico di fama internazionale. Un’opera che promette di unire due culture attraverso la poesia e la riflessione.

In autunno, inoltre, Francesca ha in programma di avviare corsi di scrittura creativa, rivolti in particolare ai giovanissimi, per avvicinarli al mondo della parola e della narrazione. Un’iniziativa molto attesa da lettori e aspiranti scrittori, che da tempo le chiedono di condividere la sua esperienza.

Ha inoltre pubblicato diverse opere bilingue in collaborazione con autori italiani, albanesi e kosovari, tra cui Sulle ali del cuore con il poeta kosovaro Agim Desku, Oltre il mare – Përtej detit con il prof. Nikollë Loka, e il toccante libro Donna Rosa, scritto insieme alla giornalista e scrittrice Tatyana Mamonova, figura storica del femminismo russo in esilio a New York. Il libro raccoglie testimonianze vere di donne che hanno subito violenza, ed è stato presentato al Salone del Libro di Torino come “documento sociale” da intellettuali e critici di rilievo.

Le opere di Francesca sono tradotte e apprezzate anche negli Stati Uniti, dove è stata insignita del titolo di Ambasciatrice di Pace dal World Literary Forum for Peace and Human Rights. La sua collaborazione con Tatyana Mamonova ha rafforzato la sua presenza nel mondo editoriale americano: Mamonova ha scritto di Francesca in diversi suoi libri pubblicati negli USA e tradotti in 11 lingue, contribuendo a far conoscere la sua voce a un pubblico sempre più ampio.

Riconoscimenti dal Cairo alle Filippine. Nel 2025, la Rivista Alrowwad Newspaper del Cairo ha conferito a Francesca un prestigioso riconoscimento per il suo “ruolo eccezionale nel 2024”, inserendola tra le 100 personalità più influenti dell’anno. In Asia: La Legacy Crown l’ha inserita tra le Top 20 International Journalists e le ha conferito l’Asia’s Golden Legacy Award per il suo impegno nella promozione della pace attraverso la parola scritta.

Fondatrice e direttrice di Saturno Magazine, Francesca ha creato una piattaforma che abbraccia arte, cinema, cultura, moda, cucina e letteratura. La rivista ospita rubriche dedicate all’arte asiatica e agli autori emergenti di tutto il mondo, offrendo recensioni, interviste e spazi di visibilità per poeti e scrittori. Saturno, che riceve articoli e richieste di collaborazioni da tutto il mondo è oggi un punto di riferimento per chi crede nella cultura come strumento di connessione e rinascita.

Francesca Gallello che, qualche anno fa, su richiesta dello stesso maestro, ha unito al suo nome, il nome del Maestro Italo Gòme, già direttore artistico della Scala di Milano, delle Fenice di Venezia e della Biennale di Venezia, ha scritto il suo primo romanzo all’età di soli 9 anni. Poetessa, scrittrice, sceneggiatrice, critico letterario, articolista, editrice e promotrice culturale italiana, è autrice di numerosi romanzi a sfondo sociale e storico, nonché di diverse raccolte poetiche. Il suo stile poetico è apprezzato e tradotto in oltre dieci lingue.

Ha fondato, nel 2012, l’associazione storico-culturale RADICI, dedicata alla riscoperta delle verità storiche sul Risorgimento italiano, ed è la prima donna in Calabria a fondare e dirigere una casa editrice: Veliero APS. È attivamente impegnata nel sociale, con particolare attenzione ai diritti umani, alla cultura e alla promozione della pace.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il titolo di Ambasciatrice di Pace dal World Literary Forum for Peace and Human Rights e dalla Universal Peace Federation. La sua opera continua a essere un faro di cultura, umanità e impegno civile.