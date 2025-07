Ancora un incidente stradale lungo la famigerata Strada Statale 106. Nella giornata di oggi, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto allo svincolo di Contrada Boscarello, nel comune di Corigliano-Rossano (CS). Il bilancio, al momento, è di due feriti, ma non sono note le condizioni di salute dei coinvolti. Il traffico nell’area è rimasto quasi completamente bloccato, rendendo difficoltosa la circolazione per gli automobilisti in transito.

A segnalare l’accaduto è l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, che ha evidenziato con preoccupazione come proprio quello svincolo, realizzato di recente dall’Anas Spa, fosse stato già oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Attraverso foto e video, gli utenti avevano denunciato la pericolosità della curva, già soprannominata “curva della morte”.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

«Confidiamo che l’Anas possa finalmente intervenire in maniera concreta – dichiarano dall’organizzazione – e che venga effettuato un sopralluogo urgente, come da noi richiesto. Siamo pronti ad accompagnare i tecnici per mostrare con chiarezza ciò che accade ogni giorno in quel tratto stradale: è evidente che finora l’Anas ha ignorato la reale pericolosità dello svincolo.»

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e il servizio di soccorso stradale SOCAS, per gestire l’emergenza, prestare i primi soccorsi e procedere con i rilievi di legge.

L’organizzazione, che da anni si batte per la sicurezza sulla SS106, rinnova l’invito alla massima prudenza per tutti gli automobilisti in viaggio, soprattutto nei tratti più critici come quello di Contrada Boscarello.

L’hashtag usato sui social è eloquente: #bastavittime106.