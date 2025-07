Nella suggestiva cornice della sala di Palazzo Porti, gremita di cittadini e simpatizzanti, si è tenuta la presentazione ufficiale del partito “Libertà È Democrazia”, realtà politica in forte espansione che ha scelto simbolicamente la città natale del Presidente nazionale, il professore architetto Giancarlo Affatato, per dare ulteriore slancio al proprio percorso di crescita sul territorio calabrese.

Un evento denso di significato, che ha evidenziato la volontà del movimento di consolidare la propria presenza attraverso una politica di ascolto e formazione, radicata nei principi della dottrina sociale della Chiesa e rivolta ai bisogni concreti delle comunità locali.

Ad aprire l’incontro è stato Fabio Bruno Pisciuneri, coordinatore provinciale per Crotone, che ha delineato le tappe dell’attività già avviata sul territorio. «Siamo presenti nei quartieri, tra la gente, con una proposta seria e strutturata. Accompagniamo questo percorso con un corso di formazione politica pensato per dare strumenti reali a chi vorrà impegnarsi attivamente nella costruzione del bene comune», ha dichiarato.

A seguire, l’intervento del coordinatore regionale, il dott. Alberto Vallone, che ha illustrato i progressi del partito su scala calabrese, ribadendo la centralità del contatto diretto con le comunità. «Stiamo costruendo con serietà, passo dopo passo, una rete solida di presenza e confronto. Il nostro obiettivo è radicarci in ogni angolo della Calabria, ascoltando, dialogando, proponendo», ha affermato Vallone.

Momento di particolare intensità emotiva l’intervento della Presidente Nazionale Donne, Cheti Cafissi, che ha posto l’accento sul ruolo fondamentale della donna nel contesto sociale contemporaneo: «La donna deve tornare ad essere guida e punto di riferimento. Senza la sua presenza consapevole e attiva non può esserci ricostruzione dei valori fondamentali della nostra società».

A chiudere l’incontro è stato il fondatore e presidente nazionale Giancarlo Affatato, accolto con calorosi applausi nella sua città d’origine. Il professore ha ripercorso le tappe fondamentali del cammino del partito a livello nazionale, sottolineando la crescita in termini di adesioni e partecipazione. «C’è una sete diffusa di buona politica, che non sia compromesso, ma visione, valori, servizio. “Libertà È Democrazia” nasce per restituire voce alla gente comune, per riportare il cittadino al centro dell’azione politica», ha sottolineato.

Con un messaggio chiaro e un linguaggio che parla alla quotidianità delle persone, il movimento si conferma dunque una realtà in fermento, capace di attrarre consenso e impegno civico, proponendosi come alternativa concreta nel panorama politico nazionale e locale.