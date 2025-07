È con grande entusiasmo che annunciamo il successo del progetto Erasmus+, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha visto protagonisti 14 studentesse dell’Istituto Pertini-Santoni di Crotone. L’iniziativa ha portato le giovani in un’intensa e ricca esperienza di cinque giorni a Varsavia, in Polonia, presso una scuola locale che ci ha accolti con grande calore e disponibilità.

Il viaggio è iniziato con un caloroso benvenuto da parte degli studenti e del personale scolastico polacco, che ci hanno presentato la loro istituzione e ci hanno permesso di condividere le nostre realtà attraverso presentazioni multimediali e racconti sulla nostra amata Crotone. La prima giornata si è conclusa con una celebrazione speciale del Children’s Day, evento molto sentito in Polonia, durante il quale le nostre alunne hanno partecipato a giochi sportivi, giochi da tavolo e un pranzo condiviso che ha rafforzato i legami tra le diverse culture.

Nei giorni successivi, le studentesse hanno avuto l’opportunità di esplorare Varsavia insieme ai loro coetanei polacchi e ai docenti accompagnatori, partecipando ad attività interattive che hanno favorito l’apprendimento della storia e della cultura locale. Tra le visite più significative, spiccano la splendida Old Town, con il maestoso Royal Palace, e numerosi musei, tra cui quello dedicato a Fryderyk Chopin, che ha permesso di scoprire i segreti del compositore attraverso esposizioni di spartiti originali e pianoforti storici.

Uno dei momenti più suggestivi è stato il tempo trascorso nei parchi cittadini, veri gioielli di bellezza e pulizia, dove le studentesse hanno potuto rilassarsi e approfondire le proprie conoscenze in un contesto naturale e stimolante.

Il culmine dell’esperienza si è avuto nell’ultimo giorno, quando le studentesse si sono sfidate in un dibattito internazionale sui pro e i contro dell’intelligenza artificiale. Le nostre giovani rappresentanti si sono distinte per la loro fluida padronanza della lingua straniera e per il pensiero critico, dimostrando grande maturità e capacità di analisi.

Questo viaggio-studio si è confermato ancora una volta come un’esperienza indimenticabile per studenti e accompagnatori, un’occasione unica di crescita personale, culturale e professionale. Gli scambi culturali promossi da Erasmus+ si rivelano come fonti inesauribili di energia, stimoli innovativi, empowerment di competenze e condivisione di metodologie didattiche, elementi fondamentali per preparare le future generazioni a un mondo sempre più globalizzato.

Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida iniziativa, convinti che l’esperienza vissuta a Varsavia lascerà un segno duraturo nel cuore di tutti i partecipanti.

I docenti accompagnatori: Proff. Floriana Mungari – William Cimitile Cortese