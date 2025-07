I Carabinieri della Stazione di Belvedere di Spinello hanno tratto in arresto un uomo sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di firma, per aver violato le prescrizioni imposte della sua misura di prevenzione.

In particolare, l’uomo era tenuto a recarsi in caserma due volte a settimana per apporre la propria firma su un registro di controllo. Tuttavia, in una recente occasione, non si è presentato all’orario previsto per poi raggiungere la caserma con oltre un’ora di ritardo,disattendendo in modo evidente le disposizioni a cui era sottoposto.

Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso i militari hanno proceduto all’arresto.

Tale risultato è frutto dell’incessante e quotidiano impegno nell’attività di controllo dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali perché contigui ad ambienti di criminalità organizzata esperita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone