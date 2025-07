[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“San Nicodemo Abate è nato a Cirò il 12 Maggio del 900 nell’antico villaggio di Psicrò odierna Cirò la verità in uno dei 25 Bios a lui dedicati” . A sciogliere ogni dubbio sul suo luogo di nascita diversi autorevoli storici antichi e moderni i quali ne sostengono le origini cirotane, della statura di: Abate Apollinare Agresta(1621-1695); Tommaso Aceti (1687-1749); Giovanni Fiore da Cropani (1622-1683); G.F. Pugliese (1789-1855); Antonio Aromolo nel 1901; D. Vincenzo Zavaglia (1906-1974) di Mammola; Antonino Terminelli (1922-2016); P. Francesco Russo (1908-1991). Grazie ai loro studi hanno tolto ogni dubbio sul luogo nativo del Santo annullando le teorie di chi lo voleva nato nel reggino solo perché alcuni autori lessero solo uno delle 25 copie dei bios esistenti sulla vita di San Nicodemo tradotto sotto dettatura dal monaco Daniele , un bios a dire dagli studiosi, pieno di errori, che riportava erroneamente il nome di Sicròs, mentre il monaco Agresta aveva letto senza ombra di dubbio-scrive il dotto Mons Terminelli- un’altra copia dove era riportato il nome Psicrò, termine che lascia poco spazio ad altre forzate interpretazioni. Una soluzione a cui era giunto l’immenso Mons. Antonino Terminelli nel 1979 attraverso uno studio minuzioso riportato nel suo ”Cirò, Patria di San Nicodemo”-estratto da “Studi Meridionali n.4 ” . Il Monaco Agresta nellasua: ”Vita su San Nicodemo Abbate dell’ordine di SanBasilio”- Edito a Roma nel 1677,- scrive Mons Terminelli- afferma senza la minima ombra di dubbio che:” nella provincia della Calabria Citeriore quattro miglia distante dal mare Ionio, nei contorni delle Saline del fiume Neto sortì il nome Nicodemo”. Nel Bios al foglio 245 il Saetta legge:” Ebbe la dimora nelle Saline, in un paese detto Sicròs”, maSicròs non è un paese ma solo il nome di un torrente, un ruscello in un terreno scosceso della locride, da qui l’errore e l’inganno da parte di chi ha voluto costruire una nuova Patria per San Nicodemo diversa da quello indicato dal dotto Agresta, infatti la parola Sicrò, è stato scritto sotto dettatura dal monaco Daniele, un testo pieno di errori. Indubbiamente scrive Mons Terminelli- del Bios di San Nicodemo dovevano esistere copie diverse con numerose varianti. Sicuramente il Bios letto dall’Agresta riportava il nome Psicrò, manoscritto conservato nel Monastero di San Salvatore, dove afferma senza ombra di dubbio, ch’esso è l’originale, e che questo è uno dei 25 copie esistenti presenti nelle biblioteche dei vari monasteri e negli stessi ascetari. Da qui la conferma- prosegue Mons Terminelli- che Psicrò del Bios di Nicodemo non poteva non essere che l’attuale Cirò. Questa convinzione venivainoltre suffragata dal testo che ci viene offerto dal “ Sermo in vitam Sancti Nicodemi”. E comunque precisa Mons Terminelli: anche se dovessimo accettare la variante “Sicros” letta dal Saletta nel Bios, non dovremmo avere difficoltà a riferirla all’attuale Cirò visto che la voce greca di Sicròs sta ad indicare un fenomeno di semplificazione fonetica che lungo i secoli ha portato all’attuale nome di Cirò. Inoltre scriveva Mons. Terminelli:” la causa con Mammola non avrebbe potuto avere senso e significato, se la premessa della veridicità dei natali fosse stata disattesa, perché non fondata o addirittura falsa. Sarebbe stato assai facile all’Università di Mammola aver ragione se Nicodemo non fosse nato veramente a Cirò. Per questo a Cirò venne dato un pezzo della mascelladel Santo, consegnato allora al feudatario Spinelli, che venne conservato in un oratorio scelto proprio perché fu la casa nativa del Santo, dove abitava la famiglia Dima, genitori di San Nicodemo, dove fece i primi miracoli ancora oggi visibili sulla roccia del pavimento. Certi della sua appartenenza e dietro insistenza dei cittadini e del clero nel 1630 Papa Urbano VIII lo proclama Santo Patrono e cittadino di Cirò il 2 Marzo del 1630. Per tutto questo i Cirotani ringraziano il dotto Mons Terminelli per aver sciolto ogni dubbio sulla nascita di San Nicodemo, attraverso la sua scrupolosa ricerca storica.