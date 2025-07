CROTONE – Luglio 2025 – Un weekend speciale attende gli amanti della natura, della lentezza e della bellezza paesaggistica: il Circolo IBIS per l’Ambiente ODV propone due eventi imperdibili nel cuore del territorio crotonese. Due giornate all’insegna dell’armonia tra uomo e ambiente, tra mare e campagna, tra emozione e relax.

Venerdì 11 luglio – Veleggiata sotto la Luna

La magia del mare notturno si svelerà in tutta la sua potenza poetica con la suggestiva “Veleggiata sotto la Luna”, in partenza alle 21:30 dal Porto Vecchio di Crotone, grazie alla collaborazione con il Club Velico Crotone.

Un’esperienza unica: veleggiare sotto la luce della luna piena, cullati dal movimento delle onde e accompagnati dal silenzio rotto solo dal vento tra le vele.

Durante la navigazione sarà offerto un aperitivo a bordo, per condividere un momento conviviale sospesi tra cielo e mare. Il rientro è previsto per le ore 00:00.

Contributo richiesto: 60 euro (inclusi assicurazione personale e aperitivo)

Sabato 12 luglio – Escursione a cavallo tra i girasoli

Il giorno successivo ci si sposta nella splendida cornice della Fazenda Alexandra, a due passi da Capo Colonna, per un’escursione a cavallo immersi tra i colori intensi e le atmosfere rilassanti dei campi di girasole. Un’attività adatta a tutti, anche a chi è alla prima esperienza, pensata per piccoli gruppi di massimo 4 persone per turno.

Orari disponibili:

1° turno – ore 16:00

2° turno – ore 17:00

3° turno – ore 18:00

4° turno – ore 19:00 (con aperitivo al tramonto)

Contributi richiesti:

Giro normale: 35 €

Giro con apericena al tramonto (ore 19:00): 45 €

Entrambe le opzioni includono la copertura assicurativa.

Prenotazioni e info per entrambi gli eventi:

Segreteria Circolo IBIS – 349 4674358

Con queste due iniziative, il Circolo IBIS per l’Ambiente ODV continua a promuovere una visione di turismo sostenibile e consapevole, mettendo al centro l’esperienza diretta e rispettosa della natura. Che si tratti del fascino senza tempo della navigazione notturna o del contatto intimo con la terra a cavallo, ogni proposta è un invito a rallentare e a riscoprire il legame profondo con l’ambiente.

Naviga. Respira. Cavalca. Vivi la natura.