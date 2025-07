Una domenica all’insegna dello sport, della formazione e della passione per l’equitazione quella vissuta il 6 luglio presso il rinomato Centro Ippico del Sole di Bisignano, location d’eccellenza per le discipline del Salto Ostacoli e del Dressage. Protagonista assoluto dell’evento, il Team De Leo di Cirò Marina che, in collaborazione con la Scuderia del Sole, ha organizzato e partecipato a una giornata che è andata ben oltre la competizione.

“È stata una vera e propria giornata di formazione, ma soprattutto un’occasione per confrontarsi, crescere insieme e vivere lo sport nel suo significato più autentico,” ha dichiarato Vincenzo De Leo, istruttore e guida del centro ippico De Leo. I suoi allievi, giovani e appassionati, si sono distinti non solo per la tecnica e la tenacia, ma anche per la cura e il rispetto dimostrato verso i propri cavalli, portando a casa numerosi podi e preziose esperienze.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dallo stesso De Leo in collaborazione con l’istruttore Pierpaolo Turco, con l’obiettivo di creare un ambiente costruttivo e stimolante, in cui i partecipanti potessero mettersi alla prova in entrambe le discipline.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Organizzeremo spesso giornate di questo tipo, perché crediamo fortemente che lo sport sia uno strumento di crescita e unione – ha aggiunto De Leo –. A prescindere dalla disciplina praticata, è il confronto, il rispetto e la condivisione a rendere ogni esperienza memorabile”.

Il successo dell’iniziativa dimostra come l’impegno, la passione e la sinergia tra realtà sportive possano dare vita a eventi capaci di lasciare un segno non solo nelle classifiche, ma soprattutto nei cuori dei partecipanti.