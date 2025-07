La prematura scomparsa di Valeria ha lasciato un dolore profondo e silenzioso in quanti l’hanno amata. Un vuoto che non si colma, ma che si prova a trasformare in un gesto d’amore, per fare del bene anche nel suo nome.

Valeria era molto più di un volto amato: era una figlia presente, una sorella affidabile, una compagna di vita premurosa, un’amica sincera e generosa. Chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino, conserva il ricordo di un sorriso che sapeva accogliere, di una forza che ispirava e di una bontà che sapeva donarsi senza riserve.

Per onorare la sua memoria, i suoi affetti più cari hanno scelto di sostenere una causa importante: la Fondazione Policlinico Sant’Orsola, da anni impegnata nella ricerca e nella cura delle Malattie Rare, una delle grandi sfide della medicina contemporanea.

È stata attivata una raccolta fondi solidale per sostenere questo impegno concreto e offrire speranza a tanti altri. Un piccolo gesto può fare la differenza, nel nome di Valeria e per chi lotta ogni giorno contro patologie poco conosciute ma profondamente impattanti.

👉 Partecipa anche tu alla raccolta fondi:

https://4fund.com/it/rzajgk

Perché l’amore non finisce con l’assenza. Continua nel ricordo, si trasforma in cura, diventa dono.