Sabato 5 luglio si è tenuto un evento straordinario che ha unito tradizioni, territori e talenti musicali: il gemellaggio tra la Banda Musicale Arbëreshë (che rappresenta i comuni di Pallagorio, San Nicola dell’Alto e Carfizzi) e il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Fognano – Montale (PT). La giornata è iniziata alle ore 17.00 con la prima sfilata congiunta a Carfizzi, proseguita poi alle 19.00 a San Nicola dell’Alto e culminata con il “Concertone finale” alle 21.30 in Piazza Dante a Pallagorio. Le due bande, unite in un unico corpo musicale, hanno proposto un repertorio coinvolgente, diretto dai Maestri Scavuzzo (per la Verdi) e Amendola (per la Arbëreshë), mescolando la tradizione classica a arrangiamenti contemporanei. Durante il concertone sono stati eseguiti celebri brani di Puccini e Rossini, insieme a un arrangiamento originale del Maestro Amendola, ispirato all’ultimo Festival di Sanremo: un omaggio sentito alla musica italiana moderna, accolto con entusiasmo dal pubblico. A fine serata è stato premiato il Presidente e clarinettista della Banda Verdi, Maestro Barbani, per il suo impegno costante nella promozione della cultura musicale e per il ruolo determinante in questo gemellaggio.

È stato un momento storico per la nostra comunità, ha dichiarato il Maestro Amendola. La musica ha saputo unire due realtà lontane geograficamente, ma vicinissime per spirito e valori.» La serata ha registrato una grande partecipazione: Piazza Dante gremita, pubblico entusiasta e applausi sentiti hanno segnato ogni momento dell’esibizione. La freschezza di un sabato sera di luglio, spesso meno ricco di eventi rispetto ad agosto, ha favorito la riuscita dell’iniziativa, che potrebbe diventare un volano per la programmazione culturale estiva del territorio. Presenti all’evento anche rappresentanti delle istituzioni locali e Leo Medea del gruppo Palkromel. Un ringraziamento ai sindaci dei tre comuni Arberesh alla Pro loco di Pallagorio O. Giudicissi a Fra Nikolin alle forze dell’ordine per la loro presenza. È stata un’esperienza emozionante – ha commentato il maestro Pasquale Gentile La musica ha un potere straordinario: unisce, emoziona, crea ponti dove sembrano esserci distanze.

Gaia Amendola

