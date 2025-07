Questa mattina, in Provincia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, congiuntamente a personale della Compagnia CC di Napoli Stella, Napoli Poggioreale e Torre del Greco, hanno eseguito un provvedimento cautelare, emesso dalGIP presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nel quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto indagato per il delitto di furto aggravato e continuato in concorso, dando inoltre esecuzione a due decreti di perquisizione locale e informatica a carico di altri due soggetti di interesse operativo.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), le serrate indagini, condotte dal 5 giugno ad oggi dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina mediante attività tecniche, acquisizione di filmati di video sorveglianza e assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito ai due episodi di furto di farmaci oncologici, consumati nelle giornate del 4-5 e del 25 giugno scorso presso la sede dell’A.S.P. di Cirò Marina, dal valore complessivo quantificato in oltre settecentomila euro. Già i primi accertamenti, condotti nell’immediatezza, avevano consentito di fare luce sulla dinamica fatto: le attività svolte successivamente, tuttavia, e in maniera più approfondita, hanno consentito di identificare – mediante l’analisi dei numerosi filmati di videosorveglianza acquisiti, e in stretta sinergia con i Carabinieri della Stazione CC di Volla (NA) – uno dei partecipanti all’azione delittuosa, soggetto napoletano di sessanta anni, titolare del contratto di noleggio di una delle autovetture utilizzate per commettere il furto.

Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri a carico dell’indagatoè stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Dott. Domenico Guarascio, che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare. Il Gip, accogliendo la richiesta, hadisposto la cattura del soggetto, per il quale, nella mattinata di oggi, si sono aperte le porte del carcere. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Sono tuttora in corso ulteriori attività volte all’individuazione degli altri soggetti coinvolti degli eventi delittuosi.