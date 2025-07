Il 16 luglio alle ore 20, il Columbus Bar di Crotone torna a trasformarsi in un salotto letterario sotto le stelle grazie al nuovo appuntamento con gli AperiLibri Musicali, il format che mescola cultura, musica e convivialità.



Protagonista della serata sarà Isabelle Allende, una delle voci più amate della narrativa contemporanea. Scrittrice cilena naturalizzata statunitense, Allende ha incantato milioni di lettori nel mondo con romanzi intensi e appassionati, tra cui La casa degli spiriti, Eva Luna e Paula, in cui realtà e magia si intrecciano con la memoria storica e il femminile.



A dare voce alle pagine più evocative ci penserà la giornalista e scrittrice Giovanna Calvo, in un reading che guiderà il pubblico tra le atmosfere sudamericane care all’autrice. A completare l’esperienza sensoriale saranno i ritmi latini e coinvolgenti della musicista Mykiya Tortora, che accompagneranno l’aperitivo con sonorità calde e avvolgenti.



Gli AperiLibri Musicali sono un progetto ideato dalle associazioni MutaMenti e Kroton Sport & Social, in collaborazione con il Columbus Bar. Un ciclo di appuntamenti serali in cui l’aperitivo diventa un’occasione per scoprire o riscoprire grandi autori e autrici attraverso letture, musica dal vivo e cocktail a tema. Ogni serata è un viaggio letterario da vivere con tutti i sensi.

