“Scinna Scinna” è il nuovo singolo in uscita da venerdì 11 luglio, del cantautore Pasquale Sculco in arte Carboidrati. Più di una semplice canzone, rappresenta un autentico invito a scoprire la bellezza della Calabria, un viaggio emozionale tra suoni mediterranei e immagini evocative. Il titolo, che in dialetto calabrese significa “scendere” o “immergersi”, invita l’ascoltatore a lasciarsi coinvolgere e a vivere un’esperienza sensoriale nella regione. Il testo narra con grande descrizione i paesaggi calabresi, dipingendo con parole e musica i colori, i profumi e le suggestioni di questa terra meravigliosa. La componente musicale, arricchita da sonorità mediterranee, rafforza il senso di appartenenza e di radicamento al territorio, creando un’atmosfera coinvolgente ed autentica.

Il videoclip, diretto da Bruno Guarascio e con immagini aeree di Giuseppe Ierise, è un vero e proprio viaggio in bicicletta attraverso le mete più iconiche della Calabria: il Parco Archeologico di Sibari, l’altopiano della Sila, Cosenza, Le Castella con il suo castello sul mare, Cirò, Cirò Marina, Scilla, Reggio Calabria e Tropea. Le riprese offrono uno sguardo suggestivo e coinvolgente sulla regione, valorizzando la sua bellezza e le sue tradizioni. Nella parte finale, il brano e il video si trasformano, passando da una descrizione del territorio a uno sguardo rivolto al futuro, ricco di colori e speranza. Questa transizione è sottolineata dalle immagini dei murales di Crotone, realizzati nell’ambito del progetto sociale e artistico “Kriu”, simbolo di rinascita e cambiamento.

Prodotto da Vezio Bacci e distribuito da Ada Warner, con la fisarmonica di Domenico Ierardi, “Scinna Scinna” ha già ottenuto riconoscimenti importanti: è stata la sigla del Merano Wine Festival – edizione calabrese a Cirò – e sarà la colonna sonora del Vinitaly and The City, al Parco Archeologico di Sibari dal 18 al 20 luglio. Un progetto che mette in risalto l’orgoglio e l’arte calabrese, sostenuto con entusiasmo dalla Regione Calabria, che ne ha riconosciuto il valore culturale e promozionale.