L’ Avis Comunale di Ciro’ Marina desidera rivolgere un sincero ringraziamento alla Direzione della Camera del lavoro CGIL di Ciro Marina per la disponibilità e la collaborazione dimostrata in occasione della giornata straordinaria di raccolta sangue dell’ 11 luglio effettuata nei locali del Patronato sito in via Torino .

Grazie al supporto logistico , al fattivo contributo di Giuseppe Dell’ Aquila e alla partecipazione attiva dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori, è stato possibile organizzare con successo una raccolta che ha contribuito concretamente, con ben 27 sacche , a sostenere le scorte ematiche sempre più preziose nel periodo estivo. La generosità dimostrata dalla CGIL e da tutti i donatori è un esempio dì cittadinanza attiva e solidarietà concreta – ha dichiarato il presidente dell’ Avis locale Mariangela D’ Agostino – “ Collaborazioni come questa rafforzano il legame tra le realtà del territorio e rappresentano un patrimonio di valori da custodire e promuovere. L’ Avis Comunale di Ciro Marina rinnova il proprio invito a tutta la cittadinanza a partecipare alle future iniziative , la prossima il 19 luglio presso la sede locale, nella consapevolezza che donare sangue significa salvare vite.