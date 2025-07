Dopo 25 anni di solida presenza nel cuore di Cirò Marina, in Via Roma, l’Ottica Parrilla – punto di riferimento per occhiali da sole, da vista e accessori – apre un nuovo capitolo della sua storia con l’inaugurazione di un secondo punto vendita a Strongoli Marina.

A guidare questo nuovo progetto imprenditoriale è Gennaro Parrilla, giovane ottico che porta avanti con entusiasmo e competenza l’eredità familiare. Un’avventura che presto vedrà anche l’ingresso della sorella Gloria, che entrerà ufficialmente nello staff al termine del proprio percorso di studi, rafforzando così ulteriormente la dimensione familiare dell’attività.

Il nuovo negozio, moderno, luminoso e curato in ogni dettaglio, ha attirato un grande numero di visitatori nel giorno dell’inaugurazione, confermando il forte legame tra la famiglia Parrilla e il territorio.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

«Siamo felici ed emozionati per questa nuova apertura – ha commentato Francesco Parrilla, fondatore e titolare storico dell’attività insieme alla moglie Anna Pucci – perché rappresenta il passaggio del testimone alle nuove generazioni, ma sempre nel segno della qualità, della professionalità e dell’attenzione al cliente che da sempre ci contraddistingue».

Il successo della giornata inaugurale non è stato solo simbolico: è il segnale di fiducia verso un’attività che da oltre due decenni accompagna con competenza la salute visiva di tanti cittadini. Oggi, con lo sguardo rivolto al futuro, Ottica Parrilla si consolida come una realtà in crescita, pronta a servire con passione anche la comunità di Strongoli Marina.