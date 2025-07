Il Sindaco del Comune di Melissa, Luca Mauro, ha annunciato la prosecuzione degli interventi di pulizia e sfalcio nelle aree urbane e rurali del territorio comunale. In questi giorni, le squadre operative stanno lavorando intensamente per garantire il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici, in un’azione coordinata che coinvolge anche cittadini volontari.

Le zone interessate dagli interventi più recenti includono:

Trippa Vecchia – Survia

Da Murtura a Fragalà

Campo Sportivo

Zona sotto Cannito

L’amministrazione comunale ha ribadito che l’attenzione alla cura dell’ambiente e alla manutenzione ordinaria è una delle priorità dell’azione amministrativa. “Il decoro urbano è fondamentale per il benessere della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco – e siamo grati agli operatori e ai volontari che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a rendere Melissa sempre più pulita, vivibile e accogliente”.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I lavori di sfalcio e pulizia continueranno anche nei prossimi giorni in altre aree del Comune, secondo un programma che punta a coinvolgere l’intero territorio.

Un’azione concreta che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa fare la differenza nella valorizzazione del bene comune.