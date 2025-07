Chiusa la stagione 2024/2025, si apre ufficialmente una nuova avventura con il primo atto formale: la riaffiliazione alla Federazione

A prendere la parola è il Presidente, che nel presentare il nuovo programma, valorizza i risultati raggiunti e illustra gli obiettivi futuri.

Uno dei temi centrali è l’allargamento della società a nuovi soci e dirigenti. Una base dirigenziale più ampia è infatti essenziale per sostenere in modo efficace sia i programmi tecnici che quelli organizzativi. L’obiettivo è partecipare a un numero sempre maggiore di campionati, offrendo così a gruppi selezionati la possibilità di maturare esperienze agonistiche significative, e coinvolgere un numero crescente di ragazze e ragazzi in percorsi sportivi strutturati.

A supporto di questa visione, il Direttore Tecnico Piero Asteriti sta rafforzando lo staff tecnico, puntando su figure sempre più qualificate e orientate all’alto livello. Dalla scorsa stagione, tra conferme e nuovi ingressi, la squadra tecnica si compone di:

Alfredo Argirò – 3° grado

Antonio Muto – 3° grado e allenatore di Sitting Volley

Federica Lorenzetti – 2° grado

Leticia Maria Boscacci – 2° grado

Benedetta Maria Maone – 1° grado e allenatrice di Sitting Volley

Samuele Sapia – 1° grado

Renato Riganello – 1° grado

Raffaele Pelaia – 1° grado

Elena Manfredi – 1° grado

Giuseppe Cotroneo – Allievo allenatore

Isabella Kus – Allievo allenatore

Un team in crescita, pronto ad affrontare nuove sfide con passione e competenza.

Nel settore femminile, la prima squadra di Serie B farà da traino per un movimento in continua crescita. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la guida tecnica e la rosa, composta da nuovi innesti e, soprattutto, da numerosi inserimenti provenienti dal vivaio, a conferma dell’ottimo lavoro svolto nei settori giovanili.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La seconda e terza squadra, alle spalle della Serie B, saranno formate dai gruppi Under 15, Under 14 e Under 13, ognuno seguito da uno staff tecnico dedicato. Novità di questa stagione è la partecipazione a nuovi campionati, con l’obiettivo di ampliare il numero di atlete impegnate in gare agonistiche.

Gli obiettivi a livello giovanile sono ambiziosi, come è giusto che sia, visto il traguardo raggiunto lo scorso anno: 4 finali territoriali, 3 finali regionali, e 2 titoli di campioni regionali con accesso alle finali nazionali.

Passando al settore maschile, la Serie C, dopo aver conquistato la Coppa Calabria e disputato un campionato straordinario da matricola, riparte con grandi propositi. Si punta alla conferma del gruppo base, affiancato da nuovi innesti in grado di alzare ulteriormente il livello della squadra, composta in gran parte da atleti Under 19. Proprio l’U19 lo scorso anno ha raggiunto la finale regionale, persa 3-1 contro la Callipo di Vibo Valentia.

Grazie agli ottimi rapporti con società limitrofe, il Crotone potrà contare su un solido gruppo Under 19 e su una squadra di Serie C pronta a sognare la promozione in Serie B. In attesa dell’ufficialità dei gironi, sarà presentato lo staff tecnico e l’intera organizzazione, che seguirà anche la seconda squadra maschile e tutte le categorie giovanili.