Proseguono le attività di controllo del litorale e degli specchi acquei da parte dei militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone. L’azione si inserisce nel potenziamento dello sforzo operativo legato alla stagione estiva, con particolare attenzione ai fine settimana, attraverso l’impiego di motovedette e battelli veloci, supportati da pattuglie operative a terra.

In mare sono state sottoposte a controllo 28 unità, tra natanti, imbarcazioni e moto d’acqua. Di queste, sei sono state sanzionate per varie violazioni, per un ammontare complessivo di oltre 6.000 euro in sanzioni amministrative. In particolare, per due moto d’acqua è scattato il sequestro amministrativo: in un caso, il mezzo navigava privo del certificato di assicurazione, mentre nel secondo caso il conduttore era sprovvisto della patente nautica obbligatoria per la guida dell’acquascooter.

Parallelamente, via terra, sono continuati i controlli agli stabilimenti balneari nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2025”, finalizzata a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare n. 28/2025 del 22 aprile 2025, emanata dalla Capitaneria di porto di Crotone.

A Le Castella, nel Comune di Isola Capo Rizzuto, sono stati sanzionati quattro stabilimenti balneari per gravi irregolarità, tra cui la mancanza delle dotazioni sanitarie obbligatorie e l’assenza delle previste postazioni di salvataggio. Le sanzioni amministrative irrogate ai titolari delle strutture superano complessivamente i 4.000 euro.

Nel complesso, l’attività di controllo ha portato all’irrogazione di sanzioni per un totale superiore ai 10.000 euro, confermando l’impegno costante della Guardia Costiera di Crotone a tutela della sicurezza in mare e lungo le coste.