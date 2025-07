Il coordinamento dell’Associazione Culturale “Circolo Noi con Voi” avvia ufficialmente i preparativi per la 16^ edizione della “Sagra della Castagna” di Cotronei.

A darne l’annuncio è il Coordinatore dell’Associazione, il dott. Matteo Costantino: “Il Coordinamento unanime ha confermato la volontà di avviare i preparativi per la festa tradizionale di Cotronei. E’ con soddisfazione ci apprestiamo a scaldare i motori e con tanta determinazione proveremo a superare la splendida precedente edizione. L’anno scorso abbiamo registrato numeri da record, con Piazza della Solidarietà colma di persone che con tanta voglia di buona musica e sano divertimento hanno arricchito le serate. Per ora sul tavolo abbiamo tantissime idee, nei prossimi giorni inizieremo a fare ordine iniziando a contattare i primi artisti. Punteremo ad attrarre maggiori visitatori. Questo sarà possibile mediante un sistema promozionale che sarà valutato dal Coordinamento insieme agli albergatori e ristoratori che decideranno di aderire al protocollo d’intesa”.

Prevalentemente Sagra è un evento autofinanziato grazie ai contributi degli imprenditori di Cotronei e non solo. Tante le aziende che stanno riconfermando il proprio supporto e divere le nuove sponsorizzazioni comunicate. Pertanto, nei prossimi giorni si avvierà la campagna di adesione per le sponsorizzazioni, un tassello importante e determinante per la manifestazione stessa.

La Sagra, si conferma l’evento più atteso, fattosi strada nello scenario regionale e oltre, saprà regalare tanta partecipazione e soprese.

Per restare sempre aggiornati basterà seguire la pagina social dell’Associazione nonché il sito istituzione www.circolonoiconvoi.it