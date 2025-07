Coinvolge gli studenti di quattro città di mare il progetto itinerante per l’avvio allo sport della vela elaborato dalla Lega navale di Crotone e finanziato dalla Regione Calabria. Si tratta di un progetto destinato agli studenti di scuole elementari e medie, che si propone di diffondere tra i giovani la cultura del mare ed offrire loro l’occasione di conoscere e praticare questo sport anche in luoghi in cui la pratica della vela è meno diffusa.

“Ci sono zone – spiega il presidente della Lega navale di Crotone e delegato regionale Lni per la Calabria settentrionale, Gianni Liotti – che, nonostante siano sul mare, per una serie di ragioni non si qualificano per l’attività velistica. I ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo sport, dunque, sono costretti a raggiungere i luoghi in cui ci sono le scuole vela; e non tutti possono permetterselo. Di qui è nata l’idea del progetto che abbiamo proposto alla presidenza della Regione Calabria, che lo ha accolto. Encomiabile l’interesse dell’onorevole Katia Gentile, che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità dimostrate”.

La prima tappa si è già svolta a Cariati. Nei prossimi mesi verranno coinvolte altre tre città tra Jonio e Tirreno (nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro).

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il programma comprende una prima parte teorica, da svolgere con l’ausilio di un simulatore, affidata ad esperti velisti della Lega navale di Crotone. Segue una parte pratica, con uscite in mare a bordo di una imbarcazione “Trident 14-16”, capace di ospitare piccoli gruppi di ragazzi.

“Ci proponiamo così – spiega Liotti – di incuriosire ed avvicinare a questa pratica quanti più ragazzi possibile, in piena linea con uno dei principali scopi statutari della Lega navale italiana, la diffusione della cultura del mare, in una regione che sul mare fonda parte della sua ricchezza”.