Il gruppo Strongoli Trekking ha inaugurato una nuova stagione estiva nel suggestivo borgo di Strongoli con un’escursione notturna, accogliendo con entusiasmo gli abitanti del luogo e dei paesi limitrofi. Animati dalla voglia di riscoprire il territorio, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza che ha unito sport, cultura e memoria: un connubio perfetto per prendersi cura del corpo e allo stesso tempo nutrire la mente.

Durante il percorso, immersi nel silenzio della notte, è stato emozionante fermarsi di tanto in tanto, chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare nel passato, ascoltando racconti, aneddoti e testimonianze che hanno riportato alla luce le radici di Strongoli e la sua storia affascinante. Attraverso narrazioni, notizie storiche e resti ancora visibili, è stato possibile fare un tuffo nei primi anni del 900, riscoprendo aspetti dimenticati ma fondamentali per l’identità del borgo.

Camminando tra vicoli e piazze, sotto una luna piena che regalava un’atmosfera magica e illuminava i segni eloquenti di un passato importante, si è condivisa una serata ricca di spunti di riflessione. Ci si è imbattuti in scenari e frammenti di un tempo lontano, quando i borghi come Strongoli pullulavano di vita: piazze gremite di persone, botteghe artigiane lungo le strade, gesti e tradizioni che oggi rivivono nei ricordi.

Grazie alla collaborazione con i Ragazzi della Stazione, durante l’escursione è stato possibile visitare alcune abitazioni nel cuore del borgo, restaurate con passione dal prof. Berna. Questi luoghi, tornati a nuova vita, hanno offerto uno sguardo concreto e tangibile sull’anima autentica di un paese che rischiava di essere dimenticato, restituendo valore ad antiche usanze e stili di vita.

Con entusiasmo, passione e amore per il territorio, questa serata è stata solo l’inizio di una nuova stagione piena di esperienze e opportunità. Il gruppo Strongoli Trekking si propone di far rivivere marmi, colonne, epigrafi e resti archeologici, affinché quel passato non resti soltanto storia, ma diventi la nostra Storia—condivisa, vissuta e tramandata.