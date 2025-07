Si è svolta anche quest’anno, con una partecipazione straordinaria e di livello, la nona edizione di Happy Enology Calabria a Cirò Marina presso il Resort De Mare.​

Ben 53 le cantine coinvolte da ogni parte della Calabria per il concorso, diventato ormai un appuntamento importante dell’enologia calabrese, organizzato da Giovanni Malena, della Agrienology, in collaborazione con l’Istituto Oeno Italia e Cork Supply.

“L’iniziativa che abbiamo messo in campo – dichiara il patron dell’evento Giovanni Malena – ha lo scopo di creare un momento di incontro e confronto tra i produttori di vino di tutta la nostra Regione Calabria e le migliori aziende di prodotti del settore, con l’auspicio che attraverso un’azione di collaborazione si possa portare il nostro prodotto enologico in una posizione di prestigio sempre più elevata”.

“Le cantine vengono coinvolte dalle aziende promotrici in un vero e proprio percorso di crescita e sviluppo di prodotti ormai eccellenti anche grazie a questi momenti di confronto” – sottolineano i rappresentanti delle aziende intervenuti alla convention.

Presente anche il Presidente del Consorzio tutela vini Cirò e Melissa Carlo Siciliani, alla sua prima apparizione in pubblico dopo la sua recente elezione, che si è complimentato per la realizzazione dell’evento e della crescita dello stesso nel panorama enologico calabrese. “Il confronto e la sinergia tra produttori, aziende ed esperti del settore rappresenta per noi il motore di una crescita sempre più visibile nel settore” – ha aggiunto Siciliani. “Dobbiamo continuare uniti il lavoro intrapreso che ci portati a vincere la sfida della Docg e investire su modelli di sviluppo per portare sempre più in alto la considerazione verso i nostri prodotti che ormai vengono apprezzati in ogni parte d’Italia”. Infine il Presidente del Consorzio ha ricordato l’importante evento alle porte di “Vinitaly end the City” che si svolgerà a Sibari e l’importante ruolo da protagonista che giocherà come sempre il vino Cirò.

Nel corso della manifestazione si è svolto un tavolo tecnico sulla produzione di vino rosato di alcune regioni Italiane confrontando metodi e territori, oltre ad un importante studio sulle virate del colore nei vini rosati.

Le relazioni sono state affidate ad importanti enologi e ricercatori da diverse regioni italiane. A seguire si svolto, come ogni anno, il concorso enologico che ha poi eletto il miglior vino rosato calabrese presente alla manifestazione Happy Enology 2025. I vini sono stati valutati e proposti da una giuria composta dagli organizzatori, da alcuni food and wine blogger e dall’associazione di sommelier calabrese “le donne del vino” ad oltre 40 rappresentanti di cantine presenti e ospiti appassionati del settore. 1° classificato Cantine Vumbaca – Cirò (Kr); 2° classificato Cantine Spadafora – Mangone (Cs); 3° classificato Cantine Librandi – Cirò (Kr).