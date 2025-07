Durante le operazioni di Antincendio Boschivo (AIB) condotte nella giornata odierna nel territorio comunale di Roccabernarda, gli operatori dell’associazione Earth Odv Calabria hanno individuato diverse aree trasformate in vere e proprie discariche abusive.

Immediata la segnalazione all’ufficio competente per la rimozione dei rifiuti, tra cui sono stati rinvenuti materiali classificabili come rifiuti speciali pericolosi, tra cui lastre in eternit, particolarmente nocive per la salute pubblica e l’ambiente.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’associazione invita a mantenere alta l’attenzione sul degrado ambientale e a rafforzare i controlli nelle aree rurali.