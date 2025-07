Una tenda da campeggio, un libro e una bandiera della Palestina: è quanto Benito Apollo, avvocato catanzarese, porterà con sé nella traversata in kayak che affronterà da Sellia Marina a Crotone, in sostegno della popolazione palestinese.

“Sognavo da tempo di affrontare quest’avventura, ma ora, a seguito della situazione sempre più allarmante in Medio Oriente, ho sentito l’urgenza, nel mio piccolo, di sensibilizzare l’opinione pubblica. Non possiamo parlare più di umanità senza provare vergogna. Basterebbe poco per vivere bene, in pace, ma è necessaria la volontà e la collaborazione di tutti, nessuno escluso” così Apollo spiega l’obiettivo della sua piccola grande impresa che richiede un significativo impegno fisico, ma soprattutto grande sensibilità.

Giovedì 10 luglio partirà in solitaria dalla spiaggia di Ruggero, a nord del Golfo di Squillace, e percorrerà, in circa una settimana, 33 miglia marine per approdare a Capo Colonna. “Partirò senza soldi, cibo o acqua. Mi affiderò alla generosità delle persone che incontrerò durante le soste” racconta confidando la speranza che questo suo piccolo sacrificio possa sollecitare il popolo calabrese, e non solo, a pensare e agire mossi dal valore inestimabile dell’umanità.