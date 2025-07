Un altro grande obbiettivo raggiunto nelle file del Settore Lotta Olimpica dell’ASD Accademia Karate Crotone dove il Tecnico Andrea Esposito ha superato brillantemente gli esami finali ottenendo la qualifica nazionale di Allenatore di Lotta Olimpica.

La Fijlkam ovvero la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, ha indetto ed organizzato per l’anno corrente, in collaborazione con la Scuola nazionale dello Sport, il corso Nazionale per titoli ed esami per la qualifica di Insegnante Tecnico categoria Allenatore, Settore Lotta. Sono stati 30 i posti a concorso messi a disposizione. Alla selezione nazionale hanno potuto accedere gli allenatori di base, che regolarmente tesserati ed in regola con i corsi Obbligatori di aggiornamento avevano acquisito la qualifica antecedente al 2024, che hanno svolto per almeno un biennio il tirocinio sotto la guida diretta di un Tecnico titolare e figurare come collaboratore tecnico nei quadri sociali di una società affiliata.

Il corso tenuto in parte online ed in parte in presenza si è sviluppato in una parte generale in cui si sono trattati argomenti inerenti alla Struttura e Compiti del CIO, CONI, FSN e FIJLKAM (Carte Federali). I temi della parte applicativa allo sport hanno riguardato: Elementi di Anatomia e Fisiologia , Scienza dell’alimentazione, Antidoping, Medicina dello Sport, Pedagogia e Psicologia, Teoria e Metodologia generale dell’ Allenamento e dell’ Insegnamento, Aspetti Civilistici e Fiscali delle Associazioni Sportive, Elementi di Teoria della Comunicazione, Organizzazione Sportiva. La parte specifica relativa alla Lotta ha invece analiticamente trattato: La Tecnica e la Tattica, Metodologia dell’insegnamento per i Giovani, Metodologia dell’insegnamento Specifico, Regolamento di Arbitraggio e Storia della Lotta.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La parte finale è stato un tour de force – dice Andrea Esposito – che mi ha fatto una ottima impressione per l’organizzazione e per la grande competenza e qualità dei Docenti. Al termine di questo percorso il dopo esame mi ha consentito di fare un bilancio di questi ultimi periodi dedicati alla Lotta. Un momento di riflessione per approfittare di ringraziare il Presidente dell’AKC Enzo Migliarese e il Direttore Tecnico M° Maurizio Tripaldi che mi ha avviato in questo percorso, e, ovviamente, un sentito grazie va al M° Domenico Spanò Presidente regionale settore Lotta Fijlkam Calabria, ai miei colleghi Tecnici e agli atleti che si sono messi a disposizione per consentirmi di fare gli allenamenti mirati.