Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Caccuri, unitamente a personale tecnico del Comune, hanno dato esecuzione a un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato al contrasto sistematico degli allacci abusivi alle reti idriche comunali.

Nel corso delle verifiche, condotte presso un’abitazione ubicata nella frazione Santa Rania, è stata riscontrata la presenza di un contatore dell’acqua privo di regolare attivazione dell’utenza di fornitura, configurando un utilizzo illecito della risorsa idrica pubblica.

Per quanto accertato, i militari operanti hanno proceduto al sequestro penale del dispositivo e all’immediata interruzione dell’erogazione dell’acqua. Il responsabile è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

L’attività si inserisce nell’ambito di un più ampio e costante piano di controlli predisposti dall’Arma dei Carabinieri in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Dott. Domenico GUARASCIO, con l’obiettivo di prevenire e reprimere in maniera efficace ogni forma di prelievo illecito di acqua, fenomeno che assume particolare gravità in ragione delle note criticità idriche che interessano il territorio soprattutto nel corso della stagione estiva.

Tali operazioni testimoniano l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel tutelare i beni collettivi, garantire la legalità e assicurare il rispetto delle regole a salvaguardia della comunità locale.