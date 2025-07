Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’articolo 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato a seguito della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in 1a convocazione per il giorno 21 luglio 2025, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per il giorno 22 luglio 2025, alle ore 15:30, presso la stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Mozione proposta dal consigliere comunale Vincenzo Familiari più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 19/06/2025, al n. 61601, avente ad oggetto: “Intitolazione di una piazza o di una via al Prof. Pasquale Senatore, già Sindaco della Città di Crotone”. (Prop. 38/2025 Sett. 1). Mozione proposta dal consigliere comunale Andrea Devona, acquisita al protocollo dell’Ente in data 25.06.2025, n. 63224 avente ad oggetto: “Sostituzione dei cartelloni cartacei con cartelloni digitali” (Prop. 36/2025 Sett. 1). Mozione proposta dai consiglieri comunali Manica Antonio e Meo Fabrizio, acquisita al protocollo dell’Ente in data 30/06/2025, al n. 65074, avente ad oggetto: Mozione recante proposta di deliberazione di modifica del “Regolamento per la tassa rifiuti (Tari)” del Comune di Crotone. Interpellanza promossa dal consigliere comunale Fabrizio Meo acquisita al protocollo dell’ente al n. 68289 del 08.07.2025. Informazioni sul concerto del maestro Eduardo Delgado e concessione della cittadinanza. Mozione proposta dal consigliere comunale Andrea Devona, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09.07.2025, al n. 68395, avente ad oggetto: interventi urgenti negli istituti scolastici di Crotone. Richiesta di utilizzo dei fondi Eni S.p.A. denominati accordo di collaborazione per lo sviluppo. Interpellanza promossa dal consigliere comunale Enrico Pedace acquisita al protocollo dell’ente al n. 68991 del 10.07.2025 ad oggetto: chiarimenti e urgenti iniziative in merito alle attività di recupero crediti del servizio idrico integrato da parte del CONGESI e di SO.GE.T. Sp.a., con particolare riferimento alla gestione delle prescrizioni, alla ricezione di solleciti di pagamento successivi a provvedimenti di sospensione giudiziale e alla necessità di un intervento dell’Amministrazione comunale. Interrogazione a risposta orale promossa dal consigliere comunale Iginio Pingitore acquisita al protocollo dell’Ente in data 10.07.2025, al n. 69139, avente ad oggetto: Segnalazioni di problemi e disagi presso la piscina olimpionica Comunale sita in Via G. Paolo II Crotone. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 18.6.2025 adottata ai sensi dell’art.175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000. (Prop. 59/2025 Sett. 3). Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2025-2027. Approvazione modifiche e integrazioni. (Prop. 49/2025 Sett. 3). Acquisizione al patrimonio comunale di un’area su cui insiste un impianto di depurazione, identificata al foglio di mappa 11, particella 1218 ex 91 . (Prop. 26/2025 Sett.5) Approvazione dello schema di convenzione di Tesoreria comunale e delle direttive per l’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica. (Prop. 46/2025 Sett. 3). Approvazione dello Schema di Convenzione tra il Comune di Crotone e i Sigg. Lucifero finalizzata all’acquisizione di un’area sita in località Campitella e dell’Accordo Preliminare di pianificazione finalizzato a promuovere un programma di rigenerazione urbana ricadente all’interno della scheda grafica prescrittiva 3.3.1 del vigente P.R.G. (Prop. 36/2025 Sett.4) Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 111/2025 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 11.06.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1162/2018 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 11.06.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (Prop. 88/2025 Sett. 7). Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 107/2025 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 07.06.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 853/21 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 08.06.2025 e notificata all’ente comunale il 09.06.2025 mediante posta elettronica certificata come per legge. (Prop. 86/2025 Sett. 7).