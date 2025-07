I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno identificato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio in un’area di sterpagliein prossimità di un’abitazione nel territorio comunale. L’episodio si inserisce in un contesto di particolare attenzione al contrasto dei reati ambientali, specialmente in un periodo dell’anno in cui il rischio di incendi è elevato a causa delle alte temperature e della siccità.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una tempestiva segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino, che ha notato l’uomo mentre si allontanava dalla zona interessata dalle fiamme. Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri hanno trovato l’incendio già estinto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, ma hanno subito avviato le ricerche per individuare il presunto responsabile.

Grazie alla descrizione fornita dal testimone e alla rapidità delle operazioni, i militari sono riusciti a rintracciare un individuo di Crotone nelle immediate vicinanze del luogo in cui si era sviluppato il rogo. Le successive verifiche hanno portato a identificare l’uomo come il sospettato e, al termine degli accertamenti, lo stesso è stato formalmente deferito all’autorità giudiziaria competente.

L’operazione si inserisce all’interno di un più ampio piano di contrasto alla criminalità ambientale promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, con il coordinamento della Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. Tale attività testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine e delle istituzioni nel tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico del territorio crotonese, spesso minacciato da atti illeciti che mettono a rischio la sicurezza pubblica e l’ecosistema locale.