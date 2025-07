La giovane e talentuosa Matilde Liò, soprano crotonese, continua a distinguersi nel panorama lirico nazionale grazie al suo straordinario percorso accademico e artistico. Dopo aver intrapreso lo studio del canto lirico presso il prestigioso Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, Matilde ha conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti e la lode, coronando una formazione musicale di altissimo profilo.

Il suo talento è stato coltivato anche attraverso la partecipazione a numerose masterclass e seminari di alto perfezionamento musicale tenuti da grandi nomi della lirica internazionale come il Maestro Maria Dragoni, il Maestro Plácido Domingo, Antonio Marcenó, Marzio Glossi e Claudia Rondelli. Grazie a questi percorsi ha potuto approfondire vari repertori, spaziando dall’Opera Buffa alla Canzone Napoletana, dall’Operetta alla Liederistica, fino alla musica cameristica di Saverio Mercadante.

Matilde si è distinta in numerosi concorsi nazionali e internazionali, sia come solista che in formazioni cameristiche, conquistando diversi primi premi e ricevendo riconoscimenti come “miglior voce di categoria”.

A soli 18 anni, ha debuttato al Teatro Apollo di Trapani nel ruolo di Violetta ne Il duello comico di Giovanni Paisiello, confermando sin da subito le sue qualità vocali e sceniche. Poco dopo si è esibita al celebre “Ravello Festival”, portando in scena le Siete canciones populares españolas di Manuel de Falla, ulteriore prova della sua versatilità artistica.

Matilde Liò si sta affermando come una delle voci emergenti più promettenti del panorama lirico italiano, con una solida preparazione accademica, un repertorio ampio e un talento interpretativo che conquista pubblico e critica.