Quattrocento cinquanta velisti, i migliori talenti della vela giovanile, daranno spettacolo nello “stadio del mare” di Crotone per il più importante evento nazionale di categoria: la Coppa Primavela”

Tre le categorie previste: Techno 293, Optimist e O’pen Skiff.

La Coppa Primavela la cui organizzazione è stata affidata dalla Federazione Italiana Vela al Club Velico Crotone.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso l’Urban Center Antica Kroton sul lungomare cittadino dal presidente del Club Velico Gianluca Ruperto, dal sindaco Vincenzo Voce, dal presidente della Provincia Sergio Ferrari, dall’assessore allo Sport del Comune di Crotone Luca Bossi, dal direttore generale Area Mezzogiorno della Bper Banca Salvatore Pulignano e dal Consigliere Federale FIV Fabio Colella.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’evento si svolgerà dal 27 al 30 luglio e come ha ricordato il presidente Ruperto non sarà solo legato all’aspetto agonistico ma sono previsti eventi collaterali tra cui la possibilità per gli atleti, le famiglie, gli accompagnatori di apprezzare la bellezza della città di Crotone.

Previsto infatti una collaborazione con il FAI e lo stesso Urban Center Antica Kroton ha previsto visite guidate al fine di rendere maggiormente gradevole la permanenza di migliaia di ospiti in città.

Lo stesso villaggio Fin che sarà allestito nel riqualificato Molo Sanità sarà un ulteriore luogo non solo per ospitare i momenti agonistici ma anche per socializzare e vivere pienamente l’evento in tutte le sue sfumature.

Il sindaco Voce ha confermato la vicinanza ed il sostegno dell’amministrazione al Club Velico che come ha evidenziato nel corso degli anni ha concretizzato il senso delle parole “Crotone città della Vela”

Analoga disponibilità è stata offerta dal presidente della Provincia Sergio Ferrari il quale ha evidenziato come eventi sportivi di questa caratura investono non solo la città ma l’intera provincia.

L’assessore Bossi ha sottolineato come l’amministrazione sta investendo nello sport attraverso la riqualificazione di impianti sportivi e la realizzazione di nuove strutture.

Il Consigliere Federale FIV Fabio Colella ha evidenziato che la scelta di Crotone non è stata casuale. La città ha già dimostrato di poter essere palcoscenico ideale per ospitare grandi eventi di vela così come il Club Velico li ha saputi organizzazione con grande competenza e professionalità.