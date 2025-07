In occasione del 12° anniversario della morte dell’Assistente della Polizia di Stato Massimo IMPIERI – medaglio d’oro al valore civile -, deceduto il 7 luglio 2013, a seguito dell’investimento stradale durante i rilievi di altro sinistro, lungo la SS.107 in Crotone, il 17 Luglio 2025, alle ore 10.00 presso la Sezione Polizia Stradale di Crotone sarà celebrata una Messa in suffragio, presieduta dall’Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, S.E. Mons. Alberto TORRIANI, alla presenza dei genitori e della sorella del compianto collega, del Prefetto di Crotone, del Questore di Crotone e di altre Autorità civili e militari

