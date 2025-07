Da quattordici anni, il Fisiocenter Srl di Cariati (CS) rinnova un rito che è molto più di un evento: “Insieme in un mare di emozioni” è un abbraccio collettivo tra terapisti, famiglie e bambini, un momento in cui la riabilitazione incontra la gioia, la natura, la condivisione.

Anche quest’anno, la costa ionica ha ospitato una giornata memorabile: giochi sulla sabbia, attività in acqua, sorrisi che hanno colorato il cielo d’estate. Non solo terapia, ma esperienze costruite con cura per grandi e piccoli, dove ogni esercizio diventa un’opportunità di relazione e ogni sguardo uno scambio autentico.

A fare da cornice, il Lido Cariati Beach — partner sensibile e generoso — messo a disposizione con grande disponibilità da Cataldo Fazio, e l’équipe multidisciplinare del centro, che con cuore e competenza ha reso possibile un’atmosfera familiare e partecipativa.

Hanno preso parte all’iniziativa, con dedizione e professionalità:

Il legale rappresentante del centro, Emanuele Maduli

Il direttore sanitario, fisiatra dott. Riccardo Spanò

Specialisti come il neurologo, l’urologo, la psicologa e la sociologa

Professionisti della riabilitazione: fisioterapisti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, logopedisti

Gli instancabili operatori socio-sanitari e il personale amministrativo

Con grande piacere si è registrata la presenza delle istituzioni locali: il Sindaco Cataldo Minò, la Vicesindaca Maria Crescente e l’Assessore Francesco Cicciu’, testimoni di quanto questo evento sia parte integrante del tessuto sociale di Cariati.

Le parole che hanno chiuso la giornata racchiudono lo spirito dell’iniziativa: “Il valore di questo incontro sta nelle relazioni, nell’incontro, nello stare insieme. La terapia diventa gioco, e il gruppo diventa famiglia.

Un sentito grazie ai bambini, ai genitori, agli operatori, ai professionisti e a chi — con discrezione e amore — ha reso possibile tutto questo.

L’appuntamento è già lanciato: ci ritroveremo l’anno prossimo, ancora “insieme”, ancora in riva al mare… per emozionarci di nuovo”.