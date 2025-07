Dal 3 all’8 luglio si è svolta a Vibo Valentia, nella splendida cornice dell’Hotel 501, l’ottava edizione del Centro Estivo Karate Calabria, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate sportiva regionale. L’evento, promosso dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria – Settore Karate, è frutto dell’impegno e della visione condivisa della Presidente di settore Viola Zangara e del Commissario Tecnico Regionale Maestro Luciano Dichiera, promotori di questo progetto negli anni.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia, offrendo un’esperienza sportiva di alto profilo e un’importante occasione di confronto e crescita.

Tra le società protagoniste anche l’ASD Martial Kroton Ryu, presente con un team composto dagli atleti Andrea Bisicchia, Benedetta Perri, Clara Nino, Cristiano Ioppoli, Daniel Damian, Francesco Martino, Leonardo Fattahi, Mario Borello, Sandro Marseglia e Sofia Damian, guidati dai tecnici Carlo Bellino e Francesco Bellino, con il supporto dell’accompagnatrice Ida Carella.

Il programma tecnico ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama internazionale:

• Francesco Maffolini, già allenatore della Nazionale Italiana e del Lussemburgo;

• Angelo Crescenzo, atleta olimpico (Tokyo 2020) e pluricampione mondiale, europeo e italiano;

• Emanuele Califano, anch’egli campione del mondo, d’Europa e d’Italia;

• Giuseppe Notarianni, arbitro mondiale WKF e presidente della Commissione arbitrale italiana.

Presenti anche alcuni componenti dello staff del Centro Tecnico Regionale Calabria con i Maestri Giuseppe La Fauci, Enrico De Pace, Francesco Veltri, Manuel Lestingi, Maria Quercia, oltre al Commissario Regionale degli Ufficiali di Gara Vincenzo Martino.

I momenti di allenamento, incentrati sullo sviluppo tecnico e tattico di Kumite e Kata, sono stati affiancati da attività di relax in piscina e spazi di socializzazione. Novità di quest’anno è stata la splendida festa del sabato sera, animata dall’energia coinvolgente del DJ Paolo Movida, che ha trasformato il salone in una vera pista da ballo per tutti gli atleti e i presenti dell’evento. A tutti i partecipanti sono state consegnate t-shirt ufficiali del centro estivo 2025, che nell’ultima giornata si sono trasformate in autentici cimeli: tanti giovani atleti le hanno fatte autografare dai campioni del mondo presenti, rendendo ancora più speciale il ricordo di questa straordinaria esperienza.

Il Responsabile del Centro Tecnico Regionale, Maestro Francesco Bellino, ha dichiarato:

“Anche quest’anno il Centro Estivo si è confermato un appuntamento d’eccellenza per il Karate calabrese. Il livello tecnico altissimo, unito a uno spirito di amicizia e collaborazione, ha permesso di offrire un’esperienza completa e indimenticabile per i nostri atleti.”

“Un plauso va al C.T. Maestro Luciano Dichiera e alla Presidente Dott.ssa Viola Zangara, che negli anni hanno costruito e fatto crescere questa realtà, oggi punto di riferimento stabile per l’intero movimento.”

A suggellare l’importanza dell’evento, la presenza di numerose autorità sportive e istituzionali:

il Presidente regionale del CONI Tino Scopelliti, il Presidente Fijlkam Calabria Enzo Migliarese, il Delegato CONI di Vibo Valentia Michele La Rocca, l’Assessore allo Sport del Comune di Vibo Valentia Stefano Soriano e l’Onorevole Dalila Nesci.

L’ASD Martial Kroton Ryu esprime grande soddisfazione per l’esperienza vissuta, ringrazia tutto lo staff organizzativo regionale per la qualità e l’efficienza dimostrate, e rivolge un sincero ringraziamento ai genitori del team, per il continuo supporto e la fiducia riposta nel lavoro educativo e sportivo della società.