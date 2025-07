Ha aperto ufficialmente le sue porte il 15 luglio a Cirò Marina il nuovo ristorante giapponese “Umi Sushi Ristorante”, situato in via Vittorio Bachelet n. 35/37 (nei locali dell’ex Bar Marylin). Una nuova proposta gastronomica per gli amanti della cucina orientale, che porta in città il format “All You Can Eat” con una doppia formula: pranzo a 14,90 euro e cena a 22,90 euro.

Il locale si presenta con uno stile moderno e accogliente, offrendo un’ampia varietà di piatti della tradizione nipponica, preparati con ingredienti freschi e di qualità.

In occasione della nuova apertura, è attiva una promozione esclusiva sull’asporto: 50% di sconto su tutto il menù, con una spesa minima di 30 euro. Un’opportunità imperdibile per chi desidera gustare comodamente a casa propria sushi, sashimi, uramaki, nigiri e tante altre specialità della cucina giapponese.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri:

📞 392 4557777

📲 327 6051606 (anche WhatsApp)

L’arrivo di Umi arricchisce ulteriormente l’offerta ristorativa di Cirò Marina, confermando il crescente interesse del pubblico locale per sapori internazionali e formule flessibili, che uniscono qualità, convenienza e comodità.