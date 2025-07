Cirò Marina, 18 luglio 2025 – È stato compiuto oggi un passo importante verso il potenziamento della sicurezza e della presenza dello Stato sul territorio: si è svolta infatti la cerimonia ufficiale di posa della prima pietra del nuovo commissariato di Polizia di Stato di Cirò Marina.

L’evento si è tenuto in via Francesco Petrarca, nel luogo in cui sorgerà la nuova struttura, destinata a migliorare i servizi offerti ai cittadini e a rafforzare il presidio della legalità in una zona strategica della costa ionica calabrese.

Alla cerimonia hanno preso parte autorevoli rappresentanti istituzionali: il sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari, il questore di Crotone Renato Panvino e il Sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro, che ha sottolineato l’importanza di investire nella sicurezza come fondamento per la crescita e il benessere delle comunità locali.

«Oggi non poniamo solo una prima pietra materiale – ha dichiarato Wanda Ferro – ma rafforziamo simbolicamente il legame tra Stato e territorio, dando un segnale chiaro di attenzione verso le esigenze di sicurezza dei cittadini di Cirò Marina».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Ferrari, che ha parlato di «un momento storico» per la città, e dal questore Panvino, che ha ribadito il ruolo centrale che il nuovo presidio avrà nel coordinamento delle attività di polizia su un territorio particolarmente ampio e articolato.

La costruzione del nuovo commissariato rappresenta l’attuazione concreta di un progetto atteso da tempo e condiviso da tutta la comunità, che oggi ha potuto toccare con mano un importante tassello di sviluppo istituzionale e civile.