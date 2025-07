In gara quasi 500 atlete e atleti dai 9 ai 17 anni in tre classi. Domenica 27 luglio la cerimonia di apertura. Regate da lunedi 28 a mercoledi 30.

Dal 26 al 30 luglio 2025, la città di Crotone ospiterà la Coppa Primavela Kinder Joy of Moving, storica grande festa della vela giovanissima, rivolta a baby velisti alle prime esperienze dopo la scuola vela estiva, diventata negli anni un appuntamento-cult per il movimento giovanile FIV, che giunge all’edizione del quarantennale, per la quale la Federazione Italiana Vela ha assegnato l’organizzazione al Club Velico Crotone.

La presentazione questa mattina presso l’Urban Center Antica Kroton sul lungomare cittadino alla presenza del sindaco di Crotone Vincenzo Voce, del Presidente della Provincia Sergio Ferrari, dell’assessore allo Sport del Comune di Crotone Luca Bossi, del Consigliere Federale FIV Fabio Colella, del presidente del Club Velico Gianluca Ruperto e del direttore generale Area Mezzogiorno di Bper Banca Salvatore Pulignano.

La manifestazione vedrà in acqua circa cinquecento piccoli atleti provenienti da tutta Italia, che regateranno con le più diffuse classi giovanili: il singolo Optimist, il singolo acrobatico O’Pen Skiff e il windsurf Techno 293. Sono in palio i seguenti trofei: la 40ma Coppa Primavela, la 23ma Coppa del Presidente e la 21ma Coppa del Presidente, e inoltre i titoli Italiani giovanili della Classe O’Pen Skiff.

Crotone si prepara a questa festa di sport giovanile con la consueta ospitalità. Oltre alle competizioni sportive, la Coppa Primavela Kinder Joy of moving offrirà momenti educativi, attività ludiche e workshop dedicati a sicurezza, fair play e sostenibilità, trasformando il porto e il lungomare di Crotone in un grande “villaggio della vela”.

Come in tutte le Regate FIV, i partecipanti sono incoraggiati a minimizzare l’impatto ambientale e ad attuare le migliori pratiche di salvaguardia del mare. In particolare è prevista una squalifica per concorrenti e persone di supporto che gettino intenzionalmente dei rifiuti in acqua.

La cerimonia di apertura domenica 27 partirà con una sfilata delle squadre provenienti dai 15 Comitati rergionali FIV con partenza alle ore 17,45 da piazza Berlinguer. Qui, dopo aver salutato la dea Hera Lacinia, gli atleti sfileranno sul lungomare, fino al palco del FIVillage allestito nel Porto Vecchio. Qui i partecipanti diventeranno platea durante il cerimoniale che prevede, dopo interventi di saluti istituzionali, la lettura del Giuramento da parte dell’Atleta, del Tecnico e dell’Ufficiale di Regata. Dopo che il Presidente FIV Francesco Ettorre avrà dichiarato aperta l’edizione 2025, suonerà l’inno nazionale e ci sarà l’alzabandiera. Le regate si disputeranno nei giorni 28, 29 e 30 luglio, giorno anche della cerimonia di premiazione.



DICHIARAZIONI ALLA PRESENTAZIONE



Alla presentazione è giunto un messaggio di saluto del Presidente FIV Francesco Ettorre: “La Coppa Primavela è molto più di una regata: è un’esperienza formativa e umana che rimane nel cuore dei giovani velisti e delle loro famiglie. Quest’anno, a Crotone, celebreremo lo sport, l’amicizia e il futuro della vela italiana”.

Per il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce: “La città si sta preparando nel migliore dei modi per ospitare i giovani atleti e le loro famiglie per questa che sarà una vera festa dello sport.”

“E’ un piacere ospitare nel nostro territorio e nell’Area Marina Protetta di Isola Capo Rizzuto, la più grande d’Europa, una competizione di questa importanza.” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari.

Il Consigliere FIV Fabio Colella: “Siamo certi che il vento ed il mare di Crotone offriranno uno spettacolo unico ed indimenticabile ad ognuno dei timonieri. La scelta di Crotone e della Calabria non è stata casuale.”

Gli ha fatto eco il Presidente del Club Velico Crotone Gianluca Ruperto: “Non vediamo lora di avere con noi i timonieri e le loro famiglie per far scoprire loro la nostra accoglienza.”

Infine Salvatore Pulignano di Bper Banca ha ricordato: “Crediamo vivamente nella vela come sport educativo delle giovani generazioni.”

FIVILLAGE

Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e il pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

