Una pedalata collettiva tra divertimento e scoperta, con gadget, gelati e sorprese per tutti.

È tutto pronto per la nuova edizione di “Bici in Città – Summer Night”, l’iniziativa estiva organizzata dalla Pro Loco di Cirò Marina, in collaborazione con il Comune e la rete UISP, per riscoprire la città pedalando sotto le stelle. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 19 luglio 2025, con raduno alle ore 19:30 in Piazza Diaz (sede della Pro Loco) e partenza prevista alle ore 20:00.

Un’occasione per vivere il centro urbano in modo sostenibile, conviviale e festoso: una vera e propria serata-evento che unirà sport, socialità, premi e sapori del territorio.

A completare le informazioni sull’evento, il presidente della Pro Loco Demo Martino ha voluto chiarire alcuni dettagli molto richiesti: «Il costo del ticket è di soli 10 euro e include davvero tanto: una maglietta e un cappellino personalizzati, un gelato o sorbetto dell’Antica Gelateria Fortino, le mitiche “crispedd’ a vento” della Pro Loco, e l’opportunità di partecipare a ricchissime estrazioni a premi».

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Tra i premi più attesi: gadget esclusivi delle aziende Alessi e Guzzini, e numerose bottiglie di vino con etichetta dedicata offerte dalle migliori cantine locali, come Baroni Capoano, Francesco Malena, Ippolito 1845, Librandi, Tenuta Iuzzolini, Il Brigante e Zito.

Novità 2025: tra i regali in palio ci saranno anche una bicicletta (già vinta nell’edizione del 1° giugno dal consigliere comunale Cataldo Sicilia, ma rimessa nuovamente in palio), un rinnovo patente gratuito offerto dalla scuola guida Sammarco Rocco, e un buono sconto da 100 euro su una polizza vita grazie alla Napolitano Assicurazioni.

Il percorso prevede la consueta sosta al piazzale della stazione e ritorno finale in Piazza Diaz, dove la festa continuerà “fino a esaurimento gelati” – come ricorda sorridendo lo stesso Demo Martino – accompagnata dalle crespelle, i sorbetti della Dolciaria Martino e una montagna di premi per tutti.

L’organizzazione ringrazia per l’indispensabile assistenza alla carovana delle bici la ditta Ugo Ferraro e l’Associazione Ionio Sicuro, che garantirà anche il primo soccorso.