Si è tenuto presso la sede regionale di Cia-Agricoltori Italiani della Calabria a Lamezia Terme, un incontro programmato dal Comitato Esecutivo regionale con rappresentanze di agricoltori associati proveniente da tutte le aree della Calabria e il Consorzio di Bonifica della Calabria rappresentato dal Commissario Giacomo Giovinazzo accompagnato dal dirigente Rotella e dal funzionario Truglia.

Nell’incontro, introdotto dal direttore regionale Franco Belmonte, si sono affrontate le tante tematiche inerenti la distribuzione della preziosa risorsa per l’agricoltura che è l’acqua, e nel quale i singoli rappresentanti del territorio hanno avuto modo di rappresentare ai vertici del Consorzio le criticità presenti ma anche suggerire possibili interventi risolutivi, a partire dal miglioramento del rapporto comunicativo del Consorzio stesso con gli utenti, anche per avvisare tempestivamente e direttamente di interruzioni, interventi di ripristino o fornire raccomandazioni per evitare che danni materiali e economici abbiano a verificarsi per le aziende.

Nel contesto di una situazione mutata rispetto al passato, con eventi climatici devastanti e conseguenti al cambiamento climatico in atto – che ancora una volta chiamano gli agricoltori a fare i conti con una persistente e perdurante siccità, tanto che il presidente Podella, informa a margine il direttore Belmonte, proprio questa mattina ha chiesto al Dipartimento Agricoltura di volere concedere un supplemento di carburante agevolato – gli appassionati e puntuali interventi dei dirigenti e agricoltori presenti, hanno incalzato i rappresentanti del Consorzio sia su tematiche di grande respiro e portata quali quelle relative alla gestione in emergenza che sta interessando l’alto ionio cosentino, da Rocca Imperiale ad Amendolara e che sta mettendo in crisi pregiate produzioni agrumicole e frutticole, a partire dal Limone, sottoponendolo a prolungati stress idrici, piuttosto che il prosciugamento delle sorgenti nell’area del vibonese, piuttosto ancora la grande perdita di acqua che si verifica sulla condotta di Crotone con enorme spreco a tutto danno degli agricoltori stessi, a finire alle problematiche inerenti la distribuzione dell’acqua nell’area di Reggio Calabria e gli aggiustamenti con interventi rapidi e risolutori sulle condotte che servono aree importanti quali quelle di Corigliano Rossano, Bisignano e valle del crati, Botricello, per finire all’area di Borgia, dove si è verificata una rottura sulla condotta che ha interrotto il servizio idrico per oltre 15 gg.

La sollecitazione, infine, da parte in primis del presidente Podella e condivisa da tutti gli intervenuti a, comunque, al di la della realizzazione dei progetti finanziati con il PNRR e in corso di realizzazione, programmare necessari e diffusi investimenti per efficientare tutta la rete primaria e secondaria di distribuzione, perché la dove l’acqua è disponibile e abbondante, è poi sprecata lungo il percorso, così come il ripristino degli alvei dei fiumi e dei torrenti e dei canali di scolo.

Per il Consorzio, è intervenuto il dirigente Rotella che ha essenzialmente fornito risposta ai quesiti tecnici posti dagli agricoltori, con l’impegno di fornire tutta l’assistenza immediata e possibile per il ripristino, comunque, di condutture, nella gran parte fatiscenti e quindi fragili, rinvenienti da messe in opera degli anni cinquanta e spesso insistenti su suoli prima agricoli e rurali ora fortemente urbanizzati, con attraversamenti spesso sepolti da opere pubbliche e private che rendono difficile e dispendioso ogni singolo intervento. La dove si sta intervenendo con la messa in opera di nuova infrastruttura, evidentemente, registriamo un riscontro positivo da parte dell’utenza. L’impegno è di perfezione un canale di comunicazione con l’utenza sia per l’inoltro di segnalazioni lato utenza che per le informazioni di servizio lato Consorzio.

Il Commissario Giovinazzo, intervenendo a conclusione dell’incontro, nel ringraziare la dirigenza della Cia-Agricoltori Italiani, a partire dal presidente Podella e dal direttore Belmonte, per avere organizzato questo importante e proficuo momento di dialogo e confronto con il Consorzio che rappresento, fornisce ai presenti una serie di chiarimenti e informazioni sugli argomenti che sono stati oggetto degli interventi ascoltati.

In primis, il Commissario chiarisce che sugli investimenti in questa fase e fino al 2026 il Consorzio, avendo acquisito dal ministero il ruolo di “stazione appaltante” – cosa che non era scontata – fino a quella data è impegnato nella esecuzione e completamento dei consistenti finanziamenti ricevuti con il PNRR, anche se è già impegnato nella ricerca e utilizzo di altre risorse allocate su altri fondi su cui scaricare a terra ulteriori progetti di investimento; il Commissario Giovinazzo, approfitta dell’occasione per annunciare in anteprima che andrà a bando l’acquisto di nuovi mezzi meccanici per un consistente impegno di spesa utile al rinnovo di un parco macchine obsoleto e superato che permetterà al Consorzio di essere più efficienti ed efficaci negli interventi sul territorio.

Lo stesso Giovinazzo, informa i presenti delle criticità gravi che interessano il territorio dell’alto ionio cosentino per effetto della consistente riduzione dei rilasci decisi dalla Regione Basilicata aggravate dalla vetustà delle reti di distribuzione che interessano soprattutto le aree più a sud intorno ad Amendolara, su cui stanno lavorando per ridurre al minimo i disagi agli agricoltori. Resta inteso che, prosegue il Commissario, faremo tesoro anche di alcuni suggerimenti che ci sono pervenuti nell’incontro odierno. Sapendo che, anche in questa area, è in programma l’utilizzo dei contatori perché agli utenti venga richiesto quanto effettivamente consumato e non forfettariamente con calcolo a superficie; in alcune aree è gia possibile, basta che gli agricoltori ne facciano richiesta.

Riguardo gli interventi nelle altre aree segnalate, prosegue il Commissario, abbiamo provveduto alla sostituzione di diverse pompe fuori uso (nell’area della valle del crati e di Corigliano Rossano); siamo intervenuto, anche grazie alle sollecitazioni del presidente Podella ad aumentare i turni di fornitura dell’acqua nel crotonese; abbiamo contezza della enorme perdita d’acqua che si verifica in questa stessa ultima area ma per rotture di condotte che non sono di nostra competenza.

Infine, il Commissario Giovinazzo, si auspica di portare a termine nei tempi dati, l’attività commissariale, rimanendo a disposizione del sistema consortile tutto per favorire incontri come questo di oggi della cui interlocuzione possiamo sicuramente definirci tutti soddisfatti.

