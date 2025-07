La Segreteria Provinciale del SIULP di Crotone ha voluto esprimere pubblicamente il proprio plauso per l’iniziativa promossa dal Questore di Crotone, dott. Renato Panvino, dedicata alla “Campagna per la legalità, la sicurezza e la cultura del lavoro”, tenutasi nella giornata odierna presso la nuova sala conferenze della Questura.

Un’iniziativa lodevole e lungimirante – così viene definita dal sindacato – che ha rappresentato un momento significativo per riaffermare con forza un messaggio chiaro: NO alla mafia, NO al pizzo, ribadendo con determinazione il ruolo fondamentale della Polizia di Stato nella lotta alla criminalità e nell’affermazione dei valori della legalità e della giustizia.

All’evento hanno partecipato numerose autorità civili e religiose, nonché le parti civili impegnate quotidianamente nella tutela del tessuto sociale della comunità crotonese. Presente anche la Procura della Repubblica di Crotone, rappresentata dal Procuratore Dott. Domenico Guarascio, a conferma del forte coordinamento istituzionale nella lotta al crimine organizzato.

Di rilievo anche la partecipazione del Sottosegretario di Stato all’Interno, onorevole Wanda Ferro, che ha voluto manifestare, a nome personale e della Commissione Parlamentare Antimafia, il proprio ringraziamento alla Questura di Crotone e al Questore Panvino per l’impegno costante nella promozione della legalità, della sicurezza e della cultura del lavoro, strumenti essenziali per lo sviluppo sano e democratico del territorio.

Il SIULP di Crotone ha infine ribadito il proprio sostegno alle azioni e alle campagne portate avanti dalla Questura, sottolineando come la vicinanza tra Istituzioni e cittadini sia oggi più che mai indispensabile per costruire un futuro libero da ogni forma di oppressione mafiosa.